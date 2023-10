Satoshi Nakamoto Diese 5 Zitate des Bitcoin-Erfinders musst du kennen

Wer hätte das gedacht? Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto war kein Fan von zentralisierten Banken. Dieses Zitat vom 11.02.2009 zeigt das eindrücklich.

Ob es wohl lohnt, ein paar BTC in der Tasche zu haben? Nakamoto meinte, es könne nicht schaden.

Es könnte sinnvoll sein, ein paar [Bitcoin] zu haben, nur im Falle, dass es sich durchsetzt. Wenn genug Menschen auf die selbe Weise denken, dann wird es eine selbsterfüllende Prophezeihung. Sobald [Bitcoin] gebootstrapped wird, gibt es so viele Anwendungen. Man könnte zum Beispiel ohne Probleme ein paar Cents an eine Webseite bezahlen, so einfach, wie Coins in einen Automaten zu werfen.

Satoshi Nakamoto in der Cryptography-Mailing-List vom 16.01.2009