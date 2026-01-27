Stark steigende Nutzerzahlen, hohe Handelsaktivität und zunehmende Risikobereitschaft treiben Pump.fun nach oben. Das sagt der Chart.

Pump.fun sorgt derzeit für auffällige Bewegung am Kryptomarkt. Mit einem Tagesplus von rund 17 Prozent ist der Token aktuell der stärkste Performer unter den Top-100-Kryptowährungen. Getrieben wird die Rally von deutlich steigender Aktivität auf der Plattform: On-Chain-Daten zeigen im Januar einen kräftigen Zustrom neuer Nutzer, stark zunehmende Handelsvolumina und eine spürbar höhere Risikobereitschaft der Anleger. Frisches Kapital, die Ankündigung eines neuen Förderfonds und wachsende Wetten auf weiter steigende Kurse verstärken die Dynamik zusätzlich. Was sagt der Chart?

Fun Pump Trend & Struktur

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden hat sich der Kurs von PUMP deutlich nach oben bewegt. Er schwankte dabei zwischen rund 0,00267 und 0,00318 US-Dollar. Der aktuelle Kurs liegt bei etwa 0,00314 US-Dollar und damit klar über dem Niveau des Vortags, an dem PUMP noch bei rund 0,00271 US-Dollar schloss. Insgesamt zeigt sich damit eine spürbare Erholung innerhalb kurzer Zeit. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell rund 1,85 Milliarden US-Dollar.

Der Kursverlauf der letzten Stunden deutet auf einen kurzfristigen Aufwärtstrend hin. Rücksetzer fielen zuletzt moderat aus, während neue Hochs erreicht wurden. Solange sich der Kurs oberhalb der Niveaus der vergangenen Tage hält, bleibt das Bild positiv. Wichtige Unterstützungszonen liegen im Bereich um 0,00260 bis 0,00271 US-Dollar. Auf der Oberseite stellt das jüngste Hoch bei rund 0,00318 US-Dollar die nächste Hürde dar.

Pump Momentum-Check

Das aktuelle Kursgeschehen zeigt ein hohes Tempo. Der Anstieg erfolgte schnell, was darauf hindeutet, dass viele Marktteilnehmer zuletzt in kurzer Zeit eingestiegen sind. Dadurch wirkt der Markt kurzfristig etwas überhitzt. Gleichzeitig spricht die Dynamik dafür, dass die Aufwärtsbewegung noch nicht vollständig ausgelaufen ist, auch wenn zwischendurch kleinere Rücksetzer möglich sind.

Volatilität Pump & Risiko

Mit dem starken Kursanstieg haben auch die Schwankungen deutlich zugenommen. Der Markt reagiert sensibler auf neue Impulse, was sowohl größere Bewegungen nach oben als auch nach unten wahrscheinlicher macht. Diese Phase ist typischerweise von erhöhter Unsicherheit geprägt. Für Anleger bedeutet das: Chancen und Risiken liegen aktuell dicht beieinander.

Kurzfristige Pump Prognose und Schluss

Kurzfristig bleibt die Stimmung bei PUMP positiv, solange sich der Kurs oberhalb von etwa 0,00270 US-Dollar halten kann. Sollte es gelingen, sich stabil über rund 0,00302 US-Dollar zu etablieren, könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. Ein klarer Rückfall unter etwa 0,00260 US-Dollar würde das kurzfristige Bild hingegen deutlich eintrüben. Angesichts der gestiegenen Schwankungen ist derzeit ein besonders vorsichtiger Umgang mit Positionen ratsam.

Redaktioneller Hinweis: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

