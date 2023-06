Zwei Coins, zwei Use Cases, zwei Communitys: Das unterscheidet Ripple und Bitcoin.

Ripple vs. Bitcoin: Das unterscheidet die beiden Projekte

Wer kann was?

Eins vorneweg: Ripple vs. Bitcoin bedeutet weniger, dass wir die beiden Kryptowährungen gegeneinander antreten lassen. Eifrige Leser und Leserinnen wissen vermutlich selbst am allerbesten, welcher Coin “besser” ist. Wir stellen lediglich einige Unterschiede und Gemeinsamkeiten vor, die dir helfen können, die beiden Krypto-Projekte besser kennenzulernen.

Ripple vs. Bitcoin: Die Basics

Bitcoin wurde 2009 ins Leben gerufen wurde und ist die erste und bekannteste Kryptowährung. Sie geht auf den anonymen Erfinder Satoshi Nakamoto zurück, der bis heute keine Anstalten macht, sein Gesicht zu zeigen.

Ripple hingegen wurde 2012 eingeführt. Es wurde von Chris Larsen, Ryan Fugger und Jed McCaleb gegründet. Es wurde entwickelt, um schnelle, kostengünstige internationale Geldtransfers zu ermöglichen.

Technische Unterschiede zwischen Ripple und Bitcoin

Bitcoin greift auf den Proof-of-Work-Konsens zurück, um das Netzwerk am Laufen zu halten. Hierbei kommen Miner zum Einsatz, die unter Aufwand von Rechenleistung (Work) dafür sorgen, dass das Netzwerk sicher ist.

Ripple hingegen setzt auf den Ripple Protocol Consensus Algorithm. Dabei greift man auf vertrauensvolle Sub-Networks zurück, die das Netzwerk sicher halten.

Use Case: Der Nutzen der beiden Krypto-Projekte

Bitcoin war ursprünglich als weltweites Zahlungsnetzwerk angetreten. Inzwischen hat sich das Narrativ jedoch eher in Richtung “digitales Gold” entwickelt. Will heißen: Investoren nutzen Bitcoin, um ihr Kapital zu schützen beziehungsweise zu vermehren, da sie darin einen Wertspeicher sehen.

Ripple hingegen ist als internationales Zahlungsnetzwerk konzipiert. Die zugehörige Kryptowährung XRP dient dabei als Brückenwährung, um zwischen verschiedenen Währungen und Zahlungsmöglichkeiten zu wechseln.

Fazit: Ripple vs. Bitcoin

Unser Fazit des Vergleiches Ripple vs. Bitcoin: Wir haben es hier mit zwei sehr unterschiedlichen Krypto-Projekten zu tun. Falls man also im Sinne der Diversifizierung abwägt, ob man eine der beiden Kryptowährungen ins Portfolio aufnimmt, kann man mit XRP und BTC zwei Coins finden, die sich vom Use Case gesehen gut ergänzen.