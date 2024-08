In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Ripple (XRP) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Wenn der Chart von Ripple herausgezoomt wird, zeigt sich, dass sich der Kurs in einer breiten Range bewegt. Die jüngsten Nachrichten rund um XRP haben zu starken, volatilen Bewegungen geführt. Momentan handelt XRP bei etwa 0,56 US-Dollar und liegt über den 50, 200 und 800 Daily EMAs, die als Support dienen. Sollte dieser Support fallen, befindet sich der nächste bei ungefähr 0,54 US-Dollar. Wird auch dieses Niveau nicht gehalten, könnte die psychologisch wichtige Marke von 0,50 US-Dollar ins Spiel kommen. All das steht jedoch immer in Abhängigkeit von der Kursentwicklung von Bitcoin.

Über dem Kurs liegt der Widerstand bei 0,64 US-Dollar. Sollte dieser überwunden werden, ist die nächste relevante Marke 0,72 US-Dollar.

XRP Tageschart (Quelle: TradingView)

Wo findet Ripple (XRP) Support?

Im 4-Stunden-Chart ist gut zu erkennen, dass sich XRP derzeit über dem 200-EMA hält, während den 50-EMA knapp darüber verläuft. Sollte XRP den 200-EMA verlieren und der 50-EMA zum Widerstand werden, wäre der nächste Support in der gelben Box im nachfolgenden Chart zu finden, die sich genau über dem 800-EMA im 4-Stunden-Chart befindet.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Kann XRP die gelbe Box und den 800-EMA im 4-Stunden-Chart nicht halten, würde die blaue Box den nächsten Support bieten, der sich bei etwa 0,50 US-Dollar befindet. Ein Ausbruch nach oben könnte den 50-EMA zum Support werden lassen und den Kurs durch den Widerstand bei 0,64 US-Dollar führen.

XRP Vierstundenchart (Quelle: TradingView)

Ripple (XRP): Die Indikatoren zeigen ein neutrales Bild

XRP hat genügend Spielraum, um sowohl in den überverkauften als auch in den überkauften Bereich zu gelangen. Beim VRVP ist zu sehen, dass sich der Kurs derzeit knapp unter dem Point of Control (POC) befindet. Sollte der Kurs weiter nach unten gezogen werden, läge der nächste Volumensupport bei etwa 0,517 US-Dollar.

Indikatoren: MACD, RSI und Volumen (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.