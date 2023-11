In der Krypto-Welt geht es zu wie im Wilden Westen, doch der Renegade App kannst du vertrauen …

Die traditionellen Finanzmärkte stehen vor einer Herausforderung bisher ungeahnten Ausmaßes. Ein Großteil von ihnen ist übermäßig reguliert und mittlerweile zu groß und komplex, um sich schnell an neue und innovative Technologien anzupassen. Des Weiteren sind sie von einer hohen Anzahl an Mittelmännern abhängig. Aus diesem Grund stellen wir dir in diesem Artikel Renegade vor.

Denn bestehende Giganten haben wenig Anreiz, neue und – in ihren Augen – unbewährte Technologien zu übernehmen. So dominieren heute einige großen Player die Finanzbranche, die horrende Preise und minderwertigen Service anbieten und dabei keinen Grund haben, das zu verbessern.

Im Gegenzug liefert die neuartige Technologie der Kryptowährungen Antworten auf die traditionellen Probleme. Sie fungieren komplett ohne Mittelmann und sind demnach um einiges günstiger als traditionelle Banken. Darüber hinaus bieten sie:

hohe Transparenz,

günstige Transaktionsgebühren,

ein globales und inklusives Finanzsystem, das für jeden zugänglich ist,

viele neuartige Anwendungsfälle wie Geld-Streaming, Liquidity-Mining und vieles mehr.

Doch auch die junge Welt der Kryptowährungen steht vor großen Herausforderungen und hinter Glanz und Glitzer lauern Risiken, die sowohl für den normalen Anleger als auch für das gesamte Finanzsystem eine Gefahr darstellen können. Nicht umsonst bezeichnen viele Menschen die Krypto-Landschaft als den Wilden Westen.

Denn auch wenn Kryptowährungen mittlerweile im Mainstream angekommen sind, verfolgt die Branche noch immer starke dezentralen Prinzipien. Viele Krypto-Unternehmen haben ihre Wurzeln dabei außerhalb eines traditionellen regulatorischen Rahmens. Auch heute noch ist ein erheblicher Anteil von Unternehmen unreguliert.

Dabei entgeht man Regulierungen durch Anonymität oder indem man Schein-Lizenzen in tropischen Ländern erwirbt und dort sein Geschäft führt. Doch sollten Krypto-Nutzer keine Zweifel haben, dass ihr Geld bei Unternehmen gut und sicher aufgehoben ist.

Wem kann man seine wertvollen Ersparnisse und Gelder da noch anvertrauen?

Renegade: Sicherheit durch regulierte Partner

Das sieht auch Renegade aus Liechtenstein so. Hier macht man sich zum Ziel, die revolutionäre Technologie der Kryptowährungen jedem Menschen zugänglich zu machen. So möchte man eine Krypto-App des 21. Jahrhunderts ins Leben rufen, die das Beste aus der Welt der traditionellen Finanzen mit dem Besten aus der Welt der Kryptowährungen vereint.

Innerhalb nur eines Monats nach dem Launch erzielte die App ein beeindruckendes Transaktionsvolumen von 1,6 Millionen Euro durch Visa-Kartenumsätze. Mit intuitiver Bedienung und sicherer Technologie zeigt Renegade, wie moderner digitaler Zahlungsverkehr aussieht – effizient, sicher und benutzerfreundlich. Ein markanter Erfolg in der Welt der Finanztechnologie.

Durch eine einfache Oberfläche, die die Gesamtheit deiner Banking-Bedürfnisse abdeckt, erreichst du all deine Finanzen und Kryptowährungen in einer einzigen Anwendung. Renegade ist dabei nicht nur eine App, sondern dein Zugang zu einem komplexen, von Partnern betriebenen Finanzuniversum. Doch was bedeutet das konkret?

Das bedeutet: Renegade bietet ein selbständiges Ökosystem, das sich durch ein durchdachtes Produktangebot zusammenstellt. Aus diesem Grund bietet man Lösungen in mehreren Schlüsselbereichen an. Hier zielt man bei jedem Schritt darauf ab, die Adoption von Kryptowährungen zu fördern und die Lücke zwischen konventionellen Bankgeschäften und Krypto-basierten Dienstleistungen zu schließen.

Doch die Renegade App bietet mehr. Nach erfolgreicher Anmeldung wird für den Benutzer ein einzigartiges IBAN-Konto zusammen mit einer Kryptowährungs-Wallet eröffnet. Hier gibt es Lending-Markets, die Möglichkeit Kryptowährungen zu kaufen und verkaufen, zu versenden, belohnungsbasierte Anreizsysteme und sogar eine eigene Visa-Card zu deiner IBAN.

Für bestmögliche Sicherheit bietet Renegade sichere Wallets, Two-Factor-Authentification (2FA), biometrische Authentifizierung, Verschlüsselungsmethoden, die Überwachung verdächtiger Aktivitäten und sofortige Benachrichtigungen. Bei Renegade hat die Sicherheit deines Krypto-Vermögens immer die höchste Priorität.

Darauf kannst du vertrauen: So nimmst du an der Bewegung teil

Die Renegade GmbH wurde im Juni 2022 gegründet und hat ihren Sitz in Liechtenstein. Über den strategischen Partner Intergiro (mit Hauptsitz in Schweden) sorgt das Unternehmen für höchste Sicherheitsstandards.

Heute blickt das 11-köpfige Team auf vieljährige Erfahrungen aus den Bereichen Finanzen, Krypto- und Blockchain, IT, Marketing, Community-Management, Design, Gesetz und vielem mehr zurück.

Wenn du noch heute an dem dynamischen Ökosystem von Renegade teilhaben möchtest, dann ist der Renegade NFT die perfekte Möglichkeit für dich. Als Zeichen der Wertschätzung bieten diese NFTs lebenslange Belohnungen und Vorteile für Inhaber (und damit frühe Unterstützer des Projektes) an.

Dir ist es möglich, durch Vorteile wie Zugang zu Flughafen-Lounges, deinen Lebensstil und deine Reiseerfahrungen zu verbessern. Die beeindruckendsten Zuwendungen erfolgen allerdings in Form von RNG-Token, dem systemeigenen Token von Renegade, welches das komplette Ökosystem antreibt. Wie genau der RNG-Token funktioniert und welche Vorteile er bietet, erfährst du in unserem nächsten Artikel!

Du möchtest die Warteliste überspringen?

