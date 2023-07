Die Tokenisierung von echten Vermögenswerten in Decentralized Finance (DeFi) boomt. Was dahintersteckt und welche Projekte zu den Vorreitern gehören.

Realwelt-Vermögenswerte (Real World Assets, RWAs) im DeFi-Bereich gelten bei zahlreichen Experten als entscheidender Faktor für die institutionelle Massenakzeptanz von Blockchain-Netzwerken. RWAs umfassen alle traditionellen Vermögenswerte wie Immobilien, Aktien, Kunstwerke, Staatsanleihen und andere materielle Güter. Durch die Tokenisierung können diese oft schwer erreichbaren Anlageformen auf Blockchain-Netzwerken dargestellt und in DeFi-Protokollen verwendet werden.

Wenn beispielsweise Herr Müller ein Haus in Berlin besitzt, das 10 Millionen Euro wert ist, kann er dieses tokenisieren. Dabei erstellt er 10 Millionen Token, wobei jeder Token einen Euro repräsentiert. Mit dem Kauf einer dieser Token erhält der Käufer einen Eigentumsanteil an diesem Haus im Wert von einem Euro. So wird der Wert der Immobilie in handelbare und teilbare digitale Token konvertiert.

DeFi: Das Potenzial ist groß

RWAs in DeFi eröffnen somit neue Möglichkeiten für Investoren, indem sie Zugang zu Anlageklassen ermöglichen, die traditionell nur schwer zugänglich waren. Eine Studie der Boston Consulting Group prognostiziert, dass bis zum Jahr 2030 knapp 16 Billionen US-Dollar an realen Vermögenswerten auf Blockchain-Netzwerken tokenisiert sein werden. Ein Teil dieser Prognose scheint sich gegenwärtig zu bewahrheiten, denn Real World Assets im DeFi-Sektor boomen. Aber wie kann man davon profitieren und welche interessanten Projekte gibt es?

