Quantencomputer könnten zu einem Problem für Kryptowährungen werden. Experte Markus Pflitsch erklärt im Interview mit BTC-ECHO, warum der Bitcoin in Gefahr schwebt.

In diesem Artikel erfährst du: Wie Quantencomputer funktionieren und warum sie so rechenstark sind

Welche Bereiche durch die Quantentechnologie transformiert werden könnten

Warum Quantencomputer eine Bedrohung für Verschlüsselungen sind

Weshalb Kryptowährungen vor Quantencomputern geschützt werden müssen

Wie sich Unternehmen für den Q-Day wappnen

Hyperintelligente KIs mit einer neuen Bewusstseinsform, kaum mehr von der Realität zu unterscheidende VR-Simulationen, auf den Tropfen genaue Wettervorhersagen oder die perfekt programmierte Dating-App: In der Quantenwelt scheint möglich, wovon sich in der Science Fiction nur träumen lässt – mit all ihren Dystopien. Sorgen, dass uns der technische Fortschritt aus den Händen gleiten könnte, hält Quantenphysiker Markus Pflitsch zwar für übertrieben. Die Bedrohungen, die durch Quantencomputer entstehen, sollten jedoch nicht auf die leichte Schulter genommen werden, warnt der CEO des Quanten-Tech-Unternehmens Terra Quantum im Gespräch mit BTC-ECHO. Warum das insbesondere auf Kryptowährungen zutrifft, wie sich Unternehmen Quanten-fit machen, und wie viel Zeit noch bis zum Q-Day bleibt.

