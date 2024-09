In diesem Artikel erfährst du: Was Pump Fun ist und wieso es so schnell wächst

Was für Wahnsinn auf der Plattform stattfindet

Warum die App ein Fall für die SEC ist

100 Millionen US-Dollar Umsatz in sieben Monaten: Damit ist Pump Fun die am schnellsten wachsende Krypto-App überhaupt. Und das ist einfach nur eine Schande. Rassismus, Antisemitismus, unbegrenzte Gier, Scams, Pump and Dumps oder einfach nur schrankenlose Idiotie: All das findet man hier in ungezügelter Form. Für das sowieso schon angeschlagene Image von Krypto nicht gerade ein gutes Aushängeschild.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden