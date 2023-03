Viele der erfolgreichsten Krypto-Unternehmen haben ihren Sitz in der Schweiz. So auch die PTGR AG: Die führenden Krypto-Advisors verfügen über langjährige Marktexpertise und helfen Anfängern dabei, die Krypto-Marktphasen optimal zu navigieren.

Korrekturphasen sind nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Einstiegschance: Wann, wenn nicht jetzt, haben wir die Gelegenheit, mit dem richtigen Portfolio drei- oder gar fünffache Steigerungen zu erreichen? Deshalb vereinfacht die PTGR AG Anlegern den Einstieg in die Digital-Finance-Welt und hilft mit strategischer Anlageberatung Schritt für Schritt zum perfekten Portfolio.

Das Problem im Krypto-Markt: Es gibt inzwischen über 22.800 Krypto-Projekte. Von diesen sind mindestens 95 % ohne Substanz. Im Klartext verlieren Investoren also eher Geld, als dass sie Gewinne einfahren. Hinzu kommt, dass es kaum professionelle und seriöse Berater gibt.

Die Quote von Schul- oder Uni-Abbrechern, die sich heute Krypto-Berater oder Blockchain-Experte nennen, ist extrem hoch. Wenn du also mittel- oder langfristig kein Lehrgeld bezahlen möchtest, ist Vorsicht geboten.

Deshalb hat der durchschnittliche Krypto-Investor schlicht nicht die Möglichkeit, solide Projekte von substanzlosen zu unterscheiden. Die richtigen Coins und die passende Allokation herauszusuchen benötigt eine professionelle Marktforschung und -Analyse sowie ein Verständnis von On-Chain-Daten und “narrativen Korrelationen”. Es ist kaum möglich, ohne das nötige Fachwissen und einer fundierten Auseinandersetzung mit dem Krypto-Markt langfristig Erfolge zu erzielen.

Wem Zeit und Ressourcen hierfür fehlen, der kann auf die Expertise des Schweizer Beratungsunternehmens PTGR AG zählen. Hier bekommen Kunden eine umfassende Krypto-Beratung, um jede Phase des Marktes zu meistern.

Die PTGR AG liefert ihren Kunden eine professionelle Kryptoberatung (SDAA steht für Strategic Digital Asset Advisory) durch ein renommiertes Expertenteam und steht ihren Kunden als zukunftsorientierter Partner mit leistungsstarker Performance zur Verfügung.

Performance ist entscheidend …

Es besteht kein Zweifel, dass, wenn Du Vermögen aufbauen willst, Kryptowährungen eine der lukrativsten Anlageformen sind. Das Krypto-Ökosystem hat in den letzten zehn Jahren alle anderen Anlageformen weit übertroffen. Allerdings sieht die Realität für viele anders aus: Es wird viel Lehrgeld bezahlt. Man lernt schrittweise oder lernt von gemachten Fehlern, verzeichnet dabei allerdings Verluste.

Zu uns kamen Kunden, die viel zu viel Lehrgeld bezahlt hatten. Ein Kunde hatte 65.000 Euro in schlechte Coins investiert. Bevor er zu uns kam, hatte er eine Portfolio-Performance von minus 97 % erlitten. Dies verursacht bleibende Schulden, aber die bitterste Pille ist, dass dieser Investor mit dem richtigen Portfolio und der richtigen Coin-Allocation heute ein Vielfaches davon hätte haben können. Dr. Pan Grosse-Ruyken, CEO der PTGR AG

In Kryptos zu investieren ist daher oft wie ein Ausflug in den Europapark: aufregend, ungewiss und manchmal emotional. Doch das geht auch anders. Wäre doch nur jedes Investment in einen Krypto-Coin erfolgreich, denkt man sich.

Achterbahnfahren gehört bis zu einem gewissen Grad dazu. Eine Beratung der PTGR AG lohnt sich genau dann, wenn Du das umfassende Research den Profis überlassen und dabei von deren Coin-Allokationen und Investment-Strategien profitieren willst.

Wer steht hinter der PTGR AG?

CEO und Geschäftsinhaber Dr. Pan Theo Grosse-Ruyken, dessen Initialen das Unternehmen prägen, bringt globale Expertise mit und hat Erfahrung in den Bereichen Finance, Risikomanagement, Business Development und Supply-Chain-Management.

Im Kerne minimiert PTGR AG die Risiken, indem sie hochwertigen Research und tiefgehende Market Intelligence bietet. So schafft das Team durch sorgfältige Coin-Auswahl und -Allokation auch in schwierigen Marktphasen ein Alpha, also eine bessere Performance als die von beispielsweise Bitcoin (BTC), zu generieren.

Dadurch lässt sich das enorme Potenzial am Krypto-Markt ausschöpfen. Wendet man etwa den Gartner-Hype-Cycle auf den Krypto-Markt an, kann man davon ausgehen, dass wir uns momentan immer noch in der Anfangsphase einer großen Entwicklung befinden.

Die Vorteile der PTGR AG auf einen Blick

Expertise von Fachspezialisten

Zunächst einmal ist es wichtig, Spezialisten zur Hand zu haben. Die PTGR AG hat ein Experten-Team, das überzeugt und nachhaltig Kundenportfolios aufbaut. Das PTGR-Team besteht aus Fachleuten aus den Bereichen Investment-Banking, Private-Banking, Portfoliomanagement, Handel, IT, Risikomanagement, NFT-Artists sowie Blockchain- und Krypto-Spezialisten.

Individuelle maßgeschneiderte Pakete

Die Beratungspakete sind klar nach Bedürfnissen, Risk/Reward, Betreuungsintensität und Dienstleistungsangeboten strukturiert, vergleichbar mit den Angeboten im Private Banking:

Kein Vermögenstransfer zu PTGR AG

Der Kunde hat sein Geld auf seiner eigenen Wallet und kann jederzeit in seine Portfolio-Performance einsehen.

Investment

Egal, welches Paket dem Kunden am besten entspricht, er/sie behält immer 100 Prozent der Anlagen bei sich – ein ganz entscheidender Punkt. So hat der Kunde immer sein Geld unter Kontrolle, kann jederzeit seine Anlage erhöhen oder reduzieren und hat damit 100 % Flexibilität.

Gebühren

PTGR AG nimmt nur eine Jahresgebühr und ist weder an der Performance beteiligt, noch gibt es versteckte Gebühren. Darüber hinaus bietet die PTGR AG zahlreiche Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote für Anfänger und Fortgeschrittene an.

Professionelle Aus- und Weiterbildung mit PTGR EDU

PTGR hat zahlreiche Partnerschaften, kooperiert mit Forschungseinrichtungen und bietet Weiterbildungskurse mit Universitäten und Ausbildungsinstituten an.

Wissen im Krypto-Ökosystem ist essenziell. Ohne Wissen kaufen Sie blind. Livia Gehrig, Head of Marketing und Beraterin bei der PTGR AG.

Die Weiterbildungsprogramme der PTGR AG sind für Anfänger wie auch für Erfahrene kompakt, interessant, verständlich und leicht zugänglich aufgebaut. Zwei Webseminare zeigen alle wichtigen Elemente des Blockchain-Ökosystems, Web 3.0 und des Crypto-Investings auf.

Wer jetzt sein Wissen im Web 3.0 vertiefen will, sollte sich die Kursangebote von PTGR AG anschauen.

Nach dem Abschluss eines Kurses sind Kunden in der Lage, ein Krypto-Portfolio zu erstellen und erhalten eine kostenlose Beratungsstunde. Als sei das nicht genug, gibt es sogar ein NFT-Zertifikat (Non-Fungible-Tokens) für den Abschluss des Kurses.

Damit können Kunden rechnen

Kunden bekommen je nach gebuchtem Service-Paket eine individuelle und professionelle Krypto-Beratung (BASIC), eine strategische Krypto-Beratung (ADVANCED), strategische und taktische Performance-Beratung (PRO) oder ein Partnerschafts-Paket (PARTNERSHIP).

Kunden erhalten außerdem eine individuelle Handelsstrategie mit regelmäßigen Sessions, um immer auf die aktuelle Marktlage reagieren zu können. Hier sind ausgewählte Strategien aus dem Bereich des KI-gestützten Tradings in ein reguliertes Produkt integriert. Ein Tipp: Auf der PTGR Homepage gibt es einen Überblick zum professionellen Aufbau einer Krypto-Strategie – das PDF gibt es gratis zum Herunterladen.

Als Einsteiger erhältst du zudem die Möglichkeit, dich über das Weiterbildungsangebot coachen zu lassen. Bei der PTGR AG findet jeder eine Auswahl besonders spannender Kurse, die wir weiter oben im Artikel aufgeführt haben.

Optimierte Portfolios: das A&O im Krypto-Markt

Ein ideales Portfolio besteht aus den fundiert analysierten Coins – einfacher gesagt als getan sowie einem strukturierten passiven Einkommen (Staking). PTGR AG investiert daher sehr viel in Research. Die Ergebnisse zahlen sich für die Kunden aus. So hat die PTGR AG spezifische Kunden bereits Wochen vor dem Krypto-Winter in 2022 darüber informiert, ihre Coins zu verkaufen.

Kunden der PTGR AG haben auch fünf Wochen vor dem Absturz des LUNA Coins den Rat bekommen, ihre LUNA Positionen zu verkaufen, und sind somit im Durchschnitt mit einem Gewinn von 450 Prozent ausgestiegen. Ein Großteil der Luna-Investoren hat im Gegensatz dazu große Teile des eigenen Vermögens verloren. Auch waren Kunden der PTGR nicht in FTX investiert, da interne Research der PTGR viele Unstimmigkeiten mit dem FTT-Token ausfindig machte und davon abriet. Diese Vorfälle zeigten wieder einmal: Ohne die nötigen Kenntnisse ist es schwierig, im Krypto-Markt langfristig Gewinne einzufahren.

Im Krypto-Bereich hat Beratung noch nicht denselben Stellenwert wie im Wealth-Management, wo jeder Kunde einen Berater hat. Die Vorteile von einem Berater bei über 22.800 potenziellen Projekten liegen klar auf der Hand.

Für weitere Krypto-Investments sieht gerade die Makro-Lage sehr gut aus. Da, wo „Blut auf den Straßen liegt“, ist der Einstiegszeitpunkt ideal. Zudem sind bis dato nur sieben Prozent der Weltbevölkerung in Krypto investiert, wobei fast 70 Prozent „Alternative Investitionen“ tätigen. Über die Jahre könnte es daher einen starken Anstieg geben.

Wir denken, dass der nächste Bull-Run sehr stark ausfallen wird. Der Einstiegszeitpunkt ist gerade ideal. Die Performance in den nächsten Jahren mit dem richtigen Portfolio sieht vielversprechend aus. Dr. Pan Grosse-Ruyken, CEO der PTGR AG

Eins steht fest: Wer langfristig Gewinne generieren möchte, kommt nicht um ein gut ausbalanciertes Portfolio herum. Dieses finden Investoren bei der PTGR AG. Hier setzt das Beratungsunternehmen auf eine strukturierte und professionelle Zusammensetzung aus Core-Coins, Satelliten-Coins und taktischen Coins.

Die PTGR AG freut sich auf den Austausch. Melde dich deshalb gerne auch bei den Social-Media-Kanälen von PTGR an und bleibe auf dem Laufenden.

