Wenige Stunden vor dem Start des Börsengangs von Bitcoin Dogs erreicht die Nachfrage einen neuen Höchststand. Auf den letzten Metern möchten sich noch viele Investoren den Token des ersten ICOs auf der Bitcoin-Blockchain zum Vorzugspreis im Presale sichern. Damit hat Bitcoin Dogs bereits mehr als 11 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Bitcoin Dogs ebnet den Weg für ICOs auf der Bitcoin-Blockchain

Bitcoin Dogs erreicht als erstes ICO auf der Bitcoin Blockchain einen historischen Pionierstatus. Zudem bewerten Investoren die Chancen als hoch, dass Bitcoin Dogs im Bereich der Social Blockchain Games einen ähnlichen Hype wie einst Axie Infinity auslösen könnte. Weiterhin dürfte Bitcoin Dogs mit seiner einzigartigen Kollektion an NFTs dazu beitragen, dass die Branche in diesem Bullenmarkt eine Renaissance erleben wird.

Doch vielleicht haben Sie bisher noch gar nichts von Bitcoin Dogs gehört und möchten zunächst mehr über das Projekt erfahren, bevor Sie 0Dogs im Presale kaufen. Bitcoin Dogs vereint aus Anlegersicht mehre interessante Komponenten.

Tamagotchi und Axie Infinity in einem Spiel

So handelt es sich zum einen um ein Play-to-Earn-Spiel, das nostalgische Elemente mit modernen Akzenten vereint.

Das Spielkonzept der Aufzucht von digitalen Hunden erinnert an die Tamagotchis, die in den 90er-Jahren einen großen Hype erlebten und in keinem Kinderzimmer fehlen durften. Ihre Aufgabe ist es, die digitalen Vierbeiner zu füttern, zu pflegen und zu trainieren, sodass es starke Hunde mit großen Fähigkeiten werden.

Gleichzeitig bietet Bitcoin Dogs aber auch einen kompetitiven Spielmechanismus. Sie können mit anderen Spielern in Kontakt treten und die Hunde in Wettbewerben miteinander messen. Als Belohnung für das harte Training und die errungenen Erfolge erhalten sie weitere 0Dog-Token. Es entsteht damit ein Spielerlebnis, das an moderne Klassiker wie Axie Infinity erinnert.

Bitcoin Dogs bietet exklusive NFT-Kollektion

Bitcoin Dogs beinhaltet aber nicht nur ein innovatives Game, sondern auch eine einzigartige NFT-Kollektion. Insgesamt umfasst das Angebot 10.000 NFTs, wobei sich darunter einige Raritäten in sehr begrenzter Zahl befinden. Das Besondere ist zudem, dass Bitcoin Dogs ein Teil von Bitcoin Ordinals ist. Seit der Einführung der neuen NFT-Plattform im Jahr 2023 hat sich diese von einem Proof-of-Concept-Projekt zu einem DeFi-Ökosystem mit einem Gesamtwert von über 2,25 Milliarden US-Dollar entwickelt.

Dazu beigetragen hat zuletzt der große Lauf von Bitcoin in den vergangenen Monaten, der die führende Kryptowährung auf ein neues Allzeithoch befördert hat. Das Ökosystem an BRC-20-Münzen wächst ebenfalls dynamisch und hat inzwischen eine Marktkapitalisierung von mehr als 3 Milliarden US-Dollar erreicht.

Bitcoin Dogs könnte an Crypto Punks anknüpfen

Der Presale von Bitcoin Dogs findet dabei zu einem optimalen Zeitpunkt statt. Die Stimmung am Kryptomarkt ist so gut wie lange nicht und Investoren sind euphorisch, neue und lukrative Projekte zu entdecken.

Analysten erwarten, dass der NFT-Markt in diesem Bullenmarkt ein großes Comeback erleben wird, das Erinnerungen an frühere NFT-Erfolge wie die Crypto Punks weckt. Nach einem Umsatzrückgang im Jahr 2023 gegenüber einem Handelsvolumen von 23,7 Milliarden im Jahr zuvor, stehen die Zeichen wieder auf Wachstum. Der Einstieg großer Namen wie Starbucks, Adidas oder Nike in den globalen NFT-Markt dürfte zur Erholung beitragen.

Großes Potenzial für Kursgewinne bei 0Dogs

Ein dritter guter Grund jetzt Bitcoin Dogs im Presale zu kaufen, sind die Renditechancen für 0Dogs. Schon vor dem offiziellen Börsenstart hat das ICO eine beeindruckende Gemeinschaft hinter sich versammelt. So zählt Bitcoin Dogs mehr als 110.000 Follower auf Twitter und fast 20.000 Mitglieder in seiner Telegram-Community. Auch bekannte Influencer haben sich bereits für das Projekt ausgesprochen.

Die starke Community, gepaart mit dem großen Andrang im Presale sowie der einsetzenden FOMO am Kryptomarkt sprechen dafür, dass der Kurs von 0Dog schnell nach oben steigen könnte. Hinzu kommt der Pionierstatus als erstes ICO auf der Bitcoin-Blockchain. Vor diesem Hintergrund scheint Bitcoin Dogs mit seinem aktuellen Token-Preis von $0,0404 stark unterbewertet zu sein.

Letzte Chance: Presale endet am 15. März

Presale-Investoren müssen sich dabei keine Sorgen machen, dass die Börsen nach Ende des Presales mit übrig gebliebenen Token der insgesamt 900 Millionen verfügbaren 0Dogs überschwemmt werden. Überschüssige Token werden verbrannt, um die Knappheit und den Preisdruck aufrechtzuerhalten.

Es bleiben allerdings nur noch wenige Stunden Zeit, die besonderen Konditionen im Presale zu nutzen. Der 15. März steht als Enddatum des Vorverkaufs fest. Kurz danach wird der Börsengang stattfinden. Investoren, die das Event nicht verpassen wollen, können jetzt noch die Bitcoin Dogs Website besuchen und 0Dog kaufen.

