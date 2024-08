166.000 Prozent Plus in 9 Monaten: Popcat stürmt die Charts der Solana-Memecoins. Was hinter dem enormen Wachstum steckt.

166.000 Prozent Plus in 9 Monaten

In diesem Artikel erfährst du: Wie stark Popcat seit Launch performte

Warum der Memecoin so beliebt ist

Wie es mit Popcat weitergehen könnte

Welche Risiken bestehen

Da ist er: Solanas neuester Memecoin-Star. Und dieses Mal ist es eine Katze. Genauer gesagt: Popcat. In 2020 ging das Video einer Katze, die ihren Mund absurd schnell zu einem O formt, in den sozialen Medien viral. Vier Jahre später erobert sie nun als Memecoin das Solana-Ökosystem. Kurz nach dem Flash Crash erholte sich Popcat mit 40 Prozent Plus am 7. August 2024 am stärksten von allen Top100-Coins.

Schon vorher legte der Memecoin zu einer langen Rallye an, die es am 21. Juli 2024 auf über eine Milliarde US-Marktkapitalisierung hievte. Insgesamt stieg Popcat damit in knapp fast neun Monaten um 166.000 Prozent. So hoch wie kaum ein anderer Memecoin in derselben Zeit. Die unschöne Seite: Vorwürfe von Insider-Trading. Alles nur ein kurzfristiger Hype oder schlummert hier längerfristiges Potenzial? Was Popcat so erfolgreich und umstritten macht.

