Der Kurs der Layer-0-Blockchain Polkadot (DOT) zeigt in den letzten Monaten keine Anzeichen einer nachhaltigen Bodenbildung. Nachdem das markante Verlaufstief aus dem Dezember 2022 um 4,30 US-Dollar Anfang August aufgegeben wurde, sackte der DOT-Kurs um weitere 10 Prozent bis an die relevante Unterstützungsmarke abgeleitet aus dem Herbst 2020 bei 3,90 US-Dollar ab. Zwar schien sich Polkadot hier im September zunächst stabilisieren zu können, verfehlte zu Monatsbeginn jedoch eine Rückeroberung des nun wichtigen Kursniveaus bei 4,31 US-Dollar. In der Folge rutschte der DOT-Kurs zu Wochenbeginn unter sein Jahrestief ab und korrigierte bis an die Oberkante der nächsten relevanten Supportzone bei 3,62 US-Dollar. Einer der Gründe ist im bevorstehenden Unlock der DOT-Token aus den Parachain Auktionen von 2021 zu sehen. Ab dem 26. Oktober werden die bis dato gelockten Coins freigegeben. Oft ist es so, dass der Kurs einer Kryptowährung den bevorstehenden Token-Unlock Event bereits in den Wochen zuvor einpreist. Steht Polkadot daraufhin ein Kurswachstum bevor?

