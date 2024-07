In der ersten Woche seines Vorverkaufs hat der neue Memecoin Pepe Unchained (PEPU) schon über 2 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Memecoins sind aufgrund ihrer humorvollen Natur und viralen Marketingstrategien äußerst beliebt, das gilt auch 2024. Memecoins ziehen schnell Aufmerksamkeit auf sich, bieten hohe Gewinnchancen und ermöglichen es kleinen Investoren, signifikante Renditen zu erzielen. Die starke Community-Bindung und der Spaßfaktor spielen ebenfalls eine große Rolle.

Layer-2-Lösungen bei Ethereum sind demgegenüber sekundäre Netzwerke, die Transaktionen außerhalb der Haupt-Blockchain verarbeiten. Diese sind erforderlich, um die Skalierbarkeit und Geschwindigkeit zu verbessern, indem sie die Blockchain entlasten. Dies führt zu niedrigeren Transaktionsgebühren und schnellerer Verarbeitung. Die Ethereum-Entwickler haben sich bewusst für eine Skalierung via L2 entschieden.

In diese beiden Marktsegmente möchte Pepe Unchained im Juli 2024 vorstoßen.

Pepe Unchained: Dynamik nimmt zu

Pepe Unchained (PEPU) demonstrierte bereits im frühen Stadium starkes Wachstum im Presale, indem das Projekt in der ersten Woche 1,2 Millionen US-Dollar und in den darauffolgenden zwei Tagen zusätzliche 650.000 US-Dollar eingesammelt hat. Damit stieg das Gesamtkapital schnell auf 2 Millionen US-Dollar. Diese Zunahme zeigt, dass die Dynamik des Projekts immer schneller wird und zunehmend mehr Kapital angezogen wird. Dies deutet darauf hin, dass das Marketing effektiv funktioniert und immer mehr Investoren auf das Projekt aufmerksam werden. Die steigende Geschwindigkeit der Kapitalbeschaffung reflektiert das wachsende Interesse der Krypto-Community an Pepe Unchained.

Bei Pepe Unchained handelt es sich um eine Art Kombination von Memecoin und eigener Layer-2.

Dabei beschreibt das Team Pepe Unchained wie folgt:

Pepe Unchained – Die Zukunft der Meme-Münzen. Eine Layer-2-Blockchain, die für Geschwindigkeit, Sicherheit, niedrige Gebühren – und natürlich Memes – gebaut wurde.

Doch was steckt genau hinter Pepe Unchained und PEPU?

Pepe Unchained: Layer-2-Ökosystem – günstig, schnell und viral

Pepe Unchained bietet nach eigener Aussagen mit der Layer-2-Lösung auf Ethereum eine deutliche Verbesserung gegenüber traditionellen Memecoins. Durch höhere Transaktionskapazitäten und niedrigere Gebühren im Vergleich zu Ethereum hebt sich $PEPU deutlich von seinen Vorgängern ab, da diese meist als ERC-20-Token auf Ethereum konzipiert waren. Das Ökosystem von Pepe Unchained, das einen eigenen Blockchain-Explorer umfasst, soll PEPE bekannter machen und die Nachfrage steigern. Diese Layer-2-Blockchain ist nach eigener Aussage eben speziell für Geschwindigkeit, Sicherheit und niedrige Gebühren entwickelt, was in erster Linie dann dem Handel von Memecoins zugutekommen soll.

Der PEPU-Token ist das Herzstück des Ökosystems. Mit Pepe Unchained werden sofortige und kostengünstige Überbrückungen zwischen Ethereum und der Pepe-Chain möglich. Ferner bietet die Layer-2 die niedrigsten Transaktionsgebühren und eine 100-fach höhere Transaktionskapazität im Vergleich zu Ethereum.

Dank des dedizierten Blockchain-Explorers können alle Transaktionen auf der Pepe Unchained Layer-2 transparent verfolgt werden. In einem neuen Ökosystem sollen also technologische Fortschritte und der kulturelle Reiz von Memes vereint werden, sodass ein lebendiges und dynamisches Memecoin-Ökosystem entsteht.

Memecoin PEPU kaufen und staken

Das Staking bietet passive Belohnungen und trägt gleichzeitig zur Verknappung des verfügbaren Angebots bei, was potenziell den Wert des gestakten Tokens erhöhen kann. Bei PEPU gibt es bereits im Presale die Chance auf Staking mit hohen dreistelligen Renditen. Belohnungen werden mit einer Rate von 608,82 PEPU pro ETH-Block über zwei Jahre verteilt und können nach dem Start des Claimings umgehend abgerufen werden.

Die attraktiven Staking-Bedingungen machen PEPU interessant für frühe Investoren, die von den passiven Erträgen und der möglichen Wertsteigerung durch das verknappte Angebot profitieren möchten. Ferner steigen die Preise für PEPU kontinuierlich an, sodass mutige Investoren im frühen Stadium Buchgewinne aufbauen können.

Um PEPU zu erwerben, besuchen Anleger die Website von Pepe Unchained, verbinden ihr Wallet und kaufen mit ETH, USDT oder BNB. Auch Kreditkartenzahlungen sind möglich.

Es ist natürlich wichtig, wie bei jedem Investment, eine sorgfältige Analyse durchzuführen. Dies gilt besonders bei Memecoins und Presales, bei denen steigende Chancen mit korrelierenden Risiken einhergehen.

