Bitcoin zieht den Krypto-Markt nach oben und PEPE gehört plötzlich zu den größten Gewinnern. Spricht die neue Stärke bei BTC für ein Comeback der Memecoins?

Mit der jüngsten Bitcoin-Rallye hellt sich die Stimmung am Krypto-Markt spürbar auf. Während BCT erneut an der Marke von 74.000 US-Dollar kratzt und Ethereum, Solana sowie XRP deutliche Gewinne verbuchen, rücken auch spekulativere Segmente des Sektors in den Fokus. Besonders Memecoins könnten von der zurückkehrenden Risikobereitschaft profitieren. Dass PEPE am heutigen Tag mit einem Plus von rund 19 Prozent zu den stärksten Gewinnern zählt, deutet bereits an, dass Anleger sich wieder stärker entlang der Risiko-Kurve bewegen. Setzt sich der Aufwärtstrend fort, könnte PEPE noch deutlich zulegen. Diese Kursmarken sind jetzt entscheidend.

PEPE in der technischen Analyse

In den vergangenen drei Vier-Stunden-Candles schwankte der Kurs zwischen 0,00000345 US-Dollar im Tief und 0,00000410 US-Dollar im Hoch. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,00000393 US-Dollar und damit über dem Schlusskurs des Vortags bei 0,00000359 US-Dollar. Innerhalb der letzten 24 Stunden kam es zunächst zu einem schnellen Anstieg bis auf 0,00000402 US-Dollar, bevor eine leichte Korrektur einsetzte. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf rund 1,65 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert klar oberhalb des EMA-20, der aktuell bei 0,00000350 US-Dollar verläuft. Zudem zeigt sich eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs, was auf kurzfristige Stärke hindeutet. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,00000345 US-Dollar und 0,00000336 US-Dollar. Auf der Oberseite befinden sich die nächsten Widerstände bei 0,00000410 US-Dollar und 0,00000439 US-Dollar. Solange der Kurs über dem EMA-20 bleibt, ist die kurzfristige Marktlage bullish.

Kurzfristige Konsolidierung

Der RSI auf Basis von 14 Perioden liegt aktuell bei 76,77 und signalisiert damit einen überkauften Markt. Gleichzeitig zeigt das Histogramm, dass die Aufwärtsdynamik nach dem Spike auf 0,00000402 US-Dollar zuletzt nachgelassen hat. Das spricht für eine mögliche kurzfristige Konsolidierung.

Die Breite der Bollinger-Bänder liegt derzeit bei rund 0,00000075 US-Dollar. Das deutet auf erhöhte, aber noch nicht extreme Schwankungen hin. Nach dem jüngsten Volatilitätsschub befindet sich der Markt in einer angespannten Phase, in der das Risiko kurzfristiger Stop-Loss-Auslösungen gestiegen ist.

Kursprognose für PEPE

Die kurzfristige Prognose für PEPE am 16.03.2026 bleibt bullish. Ausschlaggebend dafür sind der klare Schlusskurs oberhalb des EMA-20 und das weiterhin starke Momentum, auch wenn der hohe RSI bereits auf eine überkaufte Lage hinweist. Die wichtigsten Unterstützungen liegen bei 0,00000345 US-Dollar und 0,00000336 US-Dollar, während die nächsten Widerstände bei 0,00000410 US-Dollar und 0,00000439 US-Dollar verlaufen.

Ein nachhaltiger Schlusskurs über 0,00000410 US-Dollar innerhalb der Vier-Stunden-Range könnte die nächste Aufwärtsbewegung auslösen. Fällt der Kurs dagegen unter 0,00000336 US-Dollar, steigt das Risiko einer tieferen Korrektur in Richtung 0,00000320 US-Dollar.

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Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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