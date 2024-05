Die Performance von Pendle Finance ist im DeFi-Bereich nahezu unschlagbar. Was macht das Protokoll so erfolgreich?

In diesem Artikel erfährst du: Was hinter der Performance von Pendle Finance steckt

Was Pendle Finance so einzigartig macht

Welche Governance- und Trading-Möglichkeiten man mit Pendle Finance hat

Der Traum vom passiven Einkommen – wer kennt es nicht? Das ein oder andere DeFi-Projekt scheint diese Träume immer näher rücken zu lassen, so auch Pendle. Dieses Yield-Protokoll sticht dieses Jahr im DeFi-Bereich besonders hervor und konnte innerhalb der letzten zwei Jahre einen enormen Erfolg verzeichnen. Doch was macht das Protokoll überhaupt so erfolgreich und wie funktioniert es? In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf Pendle und erklären, warum dieses Protokoll für Anleger so interessant ist.

