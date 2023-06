Die Ethereum-Skalierungslösung Optimism (OP) hat mit “Bedrock” am gestrigen 7. Juni sein bislang umfassendstes Upgrade erfolgreich durchgeführt. Mit dem Upgrade will sich das Projekt näher an sein Ziel annähern, eine “Superchain” aus vielen interoperablen Mini-Blockchains zu werden – das steckt hinter dem Upgrade.

Optimisms Superchain-Vision

Optimism setzt sich das ehrgeizige Ziel, die Leistungsfähigkeit und Vernetzung im Ethereum-Ökosystem mit dem Konzept der Superchain auf ein neues Level zu heben. Als bewährte Layer-2-Skalierungslösung hat sich Optimism bereits durch die Beschleunigung von Ethereum-Transaktionen und die Reduzierung von Gasgebühren einen Namen gemacht.

Die Vision der Superchain transformiert Optimism in eine Kette aus zahlreichen interoperablen Mini-Blockchains, den sogenannten “Shards”. Anstatt einer einzelnen, kapazitiv begrenzten Blockchain, würde die Superchain aus mehreren kleineren Blockchains bestehen, die miteinander (ähnlich wie im Comsos (ATOM)-Ökosystem) kommunizieren können. Dieser Ansatz würde die Netzwerkskalierung erheblich verbessern und eine höhere Anzahl an Transaktionen pro Sekunde ermöglichen, ohne dabei die Sicherheit oder Dezentralisierung des Netzwerks zu kompromittieren.

Die Superchain hätte also das Potenzial, die Performance von Ethereum signifikant zu verbessern, indem sie Transaktionsgeschwindigkeiten erhöhen und Gasgebühren senken würde, was letztendlich zu einer verbesserten Benutzererfahrung führen würde. Des Weiteren würde die Superchain Entwicklern eine Plattform zur Verfügung stellen, auf der sie individuell angepasste Blockchains im Rahmen des Ethereum-Ökosystems erstellen können. Diese anwendungsspezifischen Blockchains könnten dann innerhalb der Superchain mit anderen interagieren und so ein Ökosystem von miteinander kompatiblen Smart-Contract-Anwendungen hervorbringen.

Mit dieser Vision adressiert Optimism die aktuellen Herausforderungen von Ethereum, insbesondere in Bezug auf Skalierung und Gasgebühren. Das erfolgreich durchgeführte Bedrock Upgrade markiert dabei einen wesentlichen Meilenstein, der den Weg der Ethereum-Layer-2-Skalierungslösung hin zur Superchain ebnen soll.

Wie verbessert Bedrock Optimism?

Das Bedrock Upgrade bringt mehrere technische Verbesserungen mit sich. Erstens führt das Upgrade zu einer deutlichen Reduzierung der Transferzeiten vom Ethereum Mainnet auf das Optimism Mainnet – von zehn Minuten auf nur noch eine Minute. Diese verbesserte Geschwindigkeit trägt zu einer insgesamt besseren Nutzererfahrung bei. Und sorgt auch dafür, dass sich Transaktionen im Optimism-Netzwerk insgesamt schneller bestätigen lassen.

Zweitens hat das Upgrade die Gasgebühren um 40 Prozent gesenkt, was Optimism ab sofort zur kostengünstigsten ETH-Layer-2-Skalierungslösung macht, die auf der Optimistic-Rollup-Technologie basiert. Durch die Senkung dieser Gebühren wird Optimism für Benutzer und Entwickler attraktiver.

Drittens bringt das Bedrock Upgrade auch Verbesserungen für den OP Stack, eine Open-Source-Plattform für dezentrale Anwendungen, die Entwicklern ermöglicht, maßgeschneiderte Blockchains mit Optimism zu erstellen.

Einführung eines Multi-Client-Ökosystems

Darüber hinaus verwandelt das Bedrock Upgrade die Layer-2-Skalierungslösung in ein Multi-Client-Ökosystem. Das bedeutet, dass OP-Netzwerk-Validatoren nun mehrere Client-Softwares verwenden können, um das Netzwerk zu betreiben. Wenn es einen Fehler in einer Client-Software gibt, kann das Netzwerk auf die anderen Benutzer zurückgreifen, die die andere Client-Software betreiben, um das Netzwerk am Laufen zu halten. Laut Karl Floersch, dem CEO und Mitbegründer von OP Labs, macht dieses Upgrade Optimism zum ersten Layer-2, das auf einem Multi-Client-Ökosystem läuft.

Fazit

Das Bedrock Upgrade von Optimism markiert einen wichtigen Meilenstein für das Ethereum-Ökosystem. Es erhöht die Effizienz durch die Reduzierung von Einzahlungsbestätigungszeiten und Gasgebühren und verbessert die Sicherheit. Außerdem wird die Anpassungsfähigkeit des Netzwerks optimiert und die Robustheit durch den Übergang zu einem Multi-Client-Ökosystem gestärkt. Das Upgrade könnte Optimism langfristig in eine stärkere Position für zukünftige Innovationen bringen, wodurch es seine Rolle als führende Layer-2-Skalierungslösung festigen könnte. Jedoch sollte man immer bedenken, dass die Konkurrenz im Layer-2-Sektor sehr groß ist. Es bleibt daher abzuwarten, wie Bedrock die weitere Entwicklung von Optimism beeinflussen wird.