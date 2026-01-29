Künstliche Intelligenz überschwemmt das Internet mit Bots, Fakes und synthetischen Identitäten. OpenAI will das Problem an der Wurzel packen – mit einem neuen sozialen Netzwerk und biometrischer Verifikation. Für Worldcoin wird diese Vision zur Bewährungsprobe: Chance auf Infrastruktur-Rolle oder nur ein weiterer Hype?

OpenAI, Worldcoin und die neue Frage nach echten Menschen im Netz

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur, wie Inhalte entstehen, sondern auch, wem im Internet noch vertraut werden kann. Mit dem geplanten Einstieg in ein eigenes soziales Netzwerk will OpenAI genau dieses Problem adressieren: Bots, synthetische Accounts und automatisierte Meinungsverstärkung. Der Ansatz ist radikal und könnte weit über Social Media hinaus Bedeutung erlangen – eingebettet in einen breiteren KI-Hype, der bereits Tech-Aktien und den Kryptomarkt zugleich antreibt.

Ob die jüngste Korrektur bereits eine gesunde Abkühlung darstellt oder lediglich eine Zwischenstation in einem größeren Trend ist, lässt sich nicht allein aus der Nachrichtenlage beantworten. Entscheidend wird sein, wie sich das KI-Identitätsnarrativ technisch im Kurs widerspiegelt – genau hier setzt die folgende KI-gestützte Analyse an.

WLD in der technischen Analyse

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Range zwischen dem Hoch von 0,59 US-Dollar und dem Tief von 0,47 US-Dollar basierend auf den letzten vier Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,4847 US-Dollar und damit leicht unter dem Schlusskurs des Vortags (0,4867 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 1,34 Milliarden US-Dollar. Auffällig waren starke Volumenspitzen während des Ausbruchs und der anschließenden Abverkäufe, was die Kursbewegung beschleunigte.

Der Kurs notiert leicht über dem EMA-20 (0,4821 US-Dollar). Nach dem Spike auf 0,6539 US-Dollar am 28.01 folgte eine Abfolge sinkender Hochs (0,5947 → 0,5338 → 0,5165 → 0,4883) und teils tiefere Tiefs, was kurzfristig Abgabedruck signalisiert. Kurzfristige Unterstützung liegt bei 0,47 US-Dollar, unmittelbarer Widerstand bei 0,5076 US-Dollar; die Marktlage ist neutral bis leicht bärisch, solange der Kurs unter 0,53 US-Dollar bleibt.

Der RSI liegt bei ungefähr 36,5 und signalisiert kurzfristige Schwäche. Das Histogramm weist negative Werte, zeigt aber eine Abschwächung des Abwärtsdrucks, was auf leichte Stabilisierung hindeutet.

Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt aktuell rund 0,1263 US-Dollar, was erhöhte, aber nicht extrem überbordende Schwankungen anzeigt. Der Markt befindet sich in einer volatileren Konsolidierungsphase mit angespanntem Risiko-Profil.

Kursprognose für WLD

Die kurzfristige Prognose für WLD ist neutral mit merkbarem Abwärtsrisiko. Unterstützung findet sich bei 0,47 US-Dollar; unmittelbare Widerstände liegen bei 0,4883 US-Dollar, 0,5076 US-Dollar und 0,53 US-Dollar. Ein Ausbruch über 0,5076 US-Dollar könnte eine Erholungsbewegung bis etwa 0,65 US-Dollar ermöglichen, während ein Bruch unter 0,47 US-Dollar Abgaben Richtung 0,4327 US-Dollar (Fibonacci-Start) auslösen dürfte.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mithilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Worldcoin rückt verstärkt in den Fokus von KI- und Krypto-Investoren. Wer den Token handeln möchte, kann Worldcoin sowie weitere Kryptowährungen über die Handelsplattform Coinbase kaufen.

