- OpenAI arbeitet laut einem Bericht von Forbes an einem eigenen sozialen Netzwerk, das ein zentrales Problem etablierter Plattformen wie X, Instagram oder TikTok lösen soll: Bots. Demnach entwickelt ein kleines Team von weniger als zehn Personen eine “humans-only”-Plattform, bei der Nutzer ihre Identität per biometrischem “Proof of Personhood” nachweisen müssten.
- Als mögliche Verifikationsmethoden prüfen die Entwickler laut mit dem Projekt vertrauten Quellen Apples Face ID oder den sogenannten World-Orb – einen augenbasierten Scanner, der über Irisdaten eine eindeutige digitale Identität erzeugt. Der Orb ist Teil des Blockchain-Projekts World, das von Tools for Humanity betrieben wird, einem Unternehmen, das OpenAI-CEO Sam Altman mitgegründet hat und dem er vorsitzt. OpenAI lehnte eine Stellungnahme ab; einen konkreten Starttermin gibt es bislang nicht.
- World vergibt sogenannte World IDs an Nutzer, die sich per Orb verifizieren lassen, und hatte diesen Prozess in der Vergangenheit mit dem Token WLD incentiviert. Entsprechend fiel die Marktreaktion deutlich aus: Nach Veröffentlichung des Forbes-Berichts sprang der Kurs von Worldcoin zeitweise um bis zu 42 Prozent an, bevor er am Folgetag um mehr als 20 Prozent korrigierte.
Worldcoin steht plötzlich im Fokus von OpenAI und dem Kryptomarkt. Wer den Token handeln möchte, kann Worldcoin und andere Kryptowährungen über Coinbase kaufen.
- Strategisch könnte OpenAI auf die enorme Reichweite seiner bestehenden Produkte setzen. ChatGPT erreichte innerhalb von zwei Monaten 100 Millionen Nutzer und zählt inzwischen mehrere Hundert Millionen Anwender, während die Video-KI Sora innerhalb weniger Tage viral ging. Ob ein soziales Netzwerk mit biometrischer Verifikation tatsächlich gegen Platzhirsche wie X oder Instagram bestehen kann, bleibt offen – die Pläne zeigen jedoch, wie eng sich Künstliche Intelligenz, digitale Identitäten und Krypto-Ökosysteme zunehmend verzahnen.
- Die Pläne fügen sich in eine breitere Entwicklung ein: Analysten gehen davon aus, dass KI-Agenten bis 2030 den Großteil des weltweiten Internetverkehrs erzeugen werden und damit die Vertrauensfrage weiter verschärfen. Warum Blockchain, digitale Identitäten und On-Chain-Verifikation dabei als technologische Antwort diskutiert werden, hat BTC-ECHO bereits in einer ausführlichen Analyse beleuchtet.
Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins unter Druck: wie geht’s jetzt weiter?
Quelle:
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+