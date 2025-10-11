In diesem Artikel erfährst du:
- Warum laut OKX-Europe-Chef Erald Ghoos der klassische Bitcoin-Zyklus nicht mehr gilt – und was das für dein Investment bedeutet
- Wieso das Jahrzehnt bis 2034 laut Ghoos das vielleicht letzte große Kauf-Fenster für Bitcoin ist
- Welche Kursziele Analysten wie Bitwise und ARK Invest bis 2030 sehen
Bitcoins Siegeszug scheint kein Ende zu nehmen – und laut OKX-Europe-CEO Erald Ghoos könnte der Bullenzyklus diesmal länger andauern als je zuvor. Angesichts einer bevorstehenden Angebotsverknappung und optimistischer Kursprognosen entsteht laut Ghoos ein regelrechter Bitcoin-Goldrausch. Doch wie stichhaltig sind diese Thesen? Ist der Halving-Zyklus tatsächlich passé – und wann kommt der nächste Bärenmarkt?
