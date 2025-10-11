App herunterladen
"Bitcoin bis 2034 bei einer Million" OKX-Europa-Chef: Institutionen treiben den Markt – Zyklus “komplett zerbrochen”

Im exklusiven Gespräch mit BTC-ECHO verrät der Europa-CEO von OKX, Erald Ghoos, seine Sicht auf den Krypto-Markt. Demnach schließt sich in den nächsten Jahren das Fenster für eine günstige Akkumulation von Bitcoin.

David Scheider
Erald Ghoos mit kurzen hellbraunen Haaren und gestutztem Bart trägt eine blaue Anzugsjacke und ein schwarzes Hemd und posiert vor einem schlichten grauen Hintergrund

Beitragsbild: OKX

 | Erald Ghoos ist der Europa-Chef der Krypto-Börse OKX

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum laut OKX-Europe-Chef Erald Ghoos der klassische Bitcoin-Zyklus nicht mehr gilt – und was das für dein Investment bedeutet
  • Wieso das Jahrzehnt bis 2034 laut Ghoos das vielleicht letzte große Kauf-Fenster für Bitcoin ist
  • Welche Kursziele Analysten wie Bitwise und ARK Invest bis 2030 sehen

Bitcoins Siegeszug scheint kein Ende zu nehmen – und laut OKX-Europe-CEO Erald Ghoos könnte der Bullenzyklus diesmal länger andauern als je zuvor. Angesichts einer bevorstehenden Angebotsverknappung und optimistischer Kursprognosen entsteht laut Ghoos ein regelrechter Bitcoin-Goldrausch. Doch wie stichhaltig sind diese Thesen? Ist der Halving-Zyklus tatsächlich passé – und wann kommt der nächste Bärenmarkt?

