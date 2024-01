Jupiter, die größte dezentrale Börse auf Solana, wird am 31. Januar vier Milliarden JUP-Token an knapp eine Million Solana-Wallets verteilen. Der Airdrop könnte als der bis dato größte Airdrop in die Krypto-Geschichte eingehen. Gemäß den Tradern an DeFi-Futures-Börsen wie Aevo und Whale Market wird erwartet, dass ein JUP-Token einen Wert von rund 0,63 US-Dollar hat.

Bei diesem Kurswert würden JUP-Token im Gesamtwert von über 2,52 Milliarden US-Dollar an alle Early Adopter der DEX ausgeschüttet werden. Jupiter könnte damit sogar den Wert der vergangenen Airdrops von Schwergewichten wie Uniswap, Arbitrum, Optimism und dYdX übertreffen.

In der jüngsten Vergangenheit haben sich die Prognosen der Trader auf DeFi-Futures-Börsen wie Aevo, bei Airdrop-Projekten wie AltLayer (ALT) oder Celestia (TIA), als überraschend präzise erwiesen. Daher erscheint es wahrscheinlich, dass Jupiter am 31. Januar tatsächlich einen neuen Krypto-Rekord aufstellen wird, der weitreichende Folgen haben wird.

Doch nicht alle Krypto-Fans haben sich für den Jupiter Airdrop qualifiziert. Im Folgenden sollen deshalb diese Fragen beantwortet werden:

Wie kann man trotzdem profitieren?

Was bedeutet der JUP Airdrop für das Solana-Ökosystem?

Und wie qualifiziert man sich für weitere Solana Airdrops?

Diese Rolle spielt Jupiter im Solana-Ökosystem