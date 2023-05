Den Week On-chain Report gibt BTC-ECHO zusammen mit Glassnode heraus.

Am 12. April 2023 erfuhr das Ethereum-Netzwerk mit der Shanghai/Capella-Hardfork ein großes Upgrade. Dadurch ist das das Abheben von ETH, die für den Proof-of-Stake-Konsensmechanismus gestakt wurden, möglich. Nach mehr als zwei Jahren können Staker nun endlich die angesammelten Rewards erhalten, ihre Stake-Positionen liquidieren oder Änderungen an ihrem Stake-Setup vornehmen.

Entgegen der landläufigen Meinung zeigte sich der Ethereum-Markt nicht erschüttert, als diese Assets nach dem Upgrade liquide wurden. Stattdessen kletterte der Kurs in der darauffolgenden Woche auf 2.110 US-Dollar, bevor er wieder auf 1.920 US-Dollar zurückfiel. Dies könnte auf den allgemeinen Rückgang des gesamten Marktes für digitale Vermögenswerte zurückzuführen sein.

In dieser Ausgabe knüpfen wir an unseren Bericht vor dem Shanghai-Upgrade an, indem wir versucht haben, das Ausmaß des zu erwartenden Verkaufsdrucks abzuwägen. Unsere Schätzung lag bei 170.000 ETH. In diesem Report werden wir bewerten, was seit dem Upgrade tatsächlich passiert ist. Dabei konzentrieren wir uns auf die Bilanz der Abhebungen, Einzahlungen und die Unternehmen, die diese initiiert haben.

