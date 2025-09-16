In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf den Binance-Coin BNB und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Nach BNB-Allzeithoch: Kommt die Abkühlung oder geht die Rallye weiter?

BNB konnte in den vergangenen Wochen eine bemerkenswerte Rally vollziehen und nahezu im Wochentakt neue lokale Höchststände erreichen. Auf dem Tageschart formte sich jedoch ein großes Rising Wedge, das auf eine bevorstehende Konsolidierung hindeutet. Der Kurs stößt aktuell an die obere Begrenzung dieses Musters, was das Risiko eines Abverkaufs in Richtung der blauen Unterstützungslinie erhöht. Sollte dieser Bereich nach unten gebrochen werden, wäre ein Rücklauf bis zur grünen Support Zone denkbar, wo zusätzlich der 200 Tage EMA verläuft und für eine potenzielle Stabilisierung sorgen könnte.

Die Indikatoren zeigen ein nachlassendes Momentum. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) signalisiert eine Abnahme der positiven Dynamik, während der RSI (Relative Strength Index) bereits im überkauften Bereich notiert. Die Heatmap verdeutlicht zudem, dass sich unterhalb des aktuellen Kursniveaus beträchtliche Liquidität angesammelt hat, die im Falle einer Korrektur kurzfristig angelaufen werden könnte.

Trotz der anhaltenden Stärke und der Serie neuer Höchststände mehren sich damit erste Anzeichen, dass BNB eine Abkühlungsphase bevorstehen könnte. Ob der Aufwärtstrend unmittelbar fortgesetzt wird oder zunächst eine Korrektur erfolgt, dürfte sich in den kommenden Tagen entscheiden.

BNB Tageschart mit Indikatoren und Heatmap | Quelle: TradingView

4 Stunden Chart rückt die Bull Flag in den Vordergrund

Im 4 Stunden Chart zeigt sich ein differenziertes Bild. Hier formt BNB aktuell eine Bull Flag, die nach unten hin Raum für eine Korrektur bis zum 50 EMA lassen könnte. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, dass ein Ausbruch nach oben erfolgt und BNB dadurch ein neues Allzeithoch erreicht.

Die Liquidation Levels (oben links im nachfolgenden Chart) wirken in der aktuellen Preisspanne neutral, da weder oberhalb noch unterhalb des Kurses signifikante Großpositionen dominieren, die den Markt stark in eine Richtung ziehen könnten. Auffällig ist jedoch der MACD (Moving Average Convergence Divergence), der im 4 Stunden Chart ein sukzessives Nachlassen des negativen Momentums zeigt. Ein Umschwung ins positive Terrain wäre ein klares Signal für einen bullishen Ausbruch. Parallel dazu notiert der RSI (Relative Strength Index) oberhalb der 50 Punkte Marke und konnte seine Durchschnittslinie zuletzt nach oben durchbrechen, was das positive Bild untermauert.

Damit bleibt die kurzfristige Struktur bei BNB spannend. Ein Ausbruch aus der Bull Flag nach oben könnte den Aufwärtstrend bestätigen und den Kurs in Richtung neuer Hochs treiben, während ein Rücklauf an den 50 EMA vor einer möglichen Fortsetzung zunächst als gesunde Korrektur dienen könnte.

BNB 4-Stunden-Chart mit Indikatoren und Liquidation Levels | Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 140.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

