Laut Thorsten Koch braucht man nur 4 Dinge, um hohe Renditen zu erzielen: das dezentrale Finanzsystem (DeFi), Künstliche Intelligenz (KI), den Zinseszinseffekt und eine große Community von Gleichgesinnten. Der selbstständige Unternehmer stützt sich auf seine eigenen Erfahrungen, die er sich in 20 Jahren rund um Investments in Aktien und ETFs aufgebaut hat. Zudem verfügt Koch über Praxiswissen zu Krypto und Blockchain und entwickelt nach eigener Aussage täglich finanzielle Strategien zum Schutz des eigenen Vermögens.

Höhere Renditen als bei der Bank erzielen

Seine Kompetenz zu DeFi und Krypto möchte Koch an so viele Menschen wie möglich weitergeben und hat sich hohe Ziele gesetzt. Er will mit seinen Online-Trainings dazu beitragen, dass jeder Teilnehmer sein Vermögen steigert und sich für die Zukunft finanziell absichert. Das Online-Training soll der entscheidende Schritt zu finanzieller Unabhängigkeit und Freiheit werden.

Thorsten Koch möchte auch eine Alternative zu den Anlageprodukten von Banken und Versicherungen bieten, die aus seiner Sicht nicht die besten Ergebnisse für ihre Kunden erzielen und im Vergleich zu DeFi und KI nur überschaubare Renditen ermöglichen. Dabei richtet sich Koch ausdrücklich nicht an Finanzgurus, sondern ganz normale Menschen, die genauso erfolgreich agieren wollen wie erfahrene Investoren.

Das erfährst du im kostenlosen Online-Training

Dafür hat der Finanzexperte einen Schritt-für-Schritt-Plan erstellt, wie die Teilnehmer des kostenlosen Online-Trainings zu diesem Ziel kommen. Du erfährst:

Wie du mithilfe von DeFi und KI innerhalb kürzester Zeit sehr hohe Renditen erwirtschaften kannst. Koch hält Renditen von mindestens 10 Prozent im Monat für realistisch.

Wie du trotz hoher Renditen jederzeit die volle Kontrolle über dein Vermögen hast und es niemals aus der Hand geben musst.

Wie du die kompletten Gewinne einstreichst und keine weitere Person mitverdient (dadurch seien so hohe Renditen möglich)

Wie du dir mit der „SAR Strategie“ langfristig dein Vermögen sicher und nachhaltig aufbaust und dir deine eigene Zukunft erschaffen kannst.

Wie du von überall auf der Welt dein passives Einkommen aufbauen und wachsen lassen kannst.

Wie du deinen persönlichen Erfolgsplan in der Krisenzeit erstellst und dir steigende Kosten und Bankencrash keine Sorgen mehr bereiten.

Wie du als völliger Anfänger und Finanzlaie in ein paar Wochen in der Lage bist, selbst hohe Renditen für dich zu erwirtschaften.

Thorsten Koch: “Bis zu 40 Prozent Gewinn monatlich möglich”

Thorsten Koch verweist dabei auf die Erfolge, die die bisherigen Teilnehmer an seinem Online-Training erzielt hätten. So arbeiten laut seiner Aussage bereits über 2.400 Kunden mit seinem System und würden im Schnitt eine Rendite von 16,2 Prozent erreichen. Dies liege damit deutlich über den Erträgen, die gewöhnliche Anlageprodukte von Banken und Versicherungen einbringen.

In der Spitze seien jedoch noch deutlich höhere Renditen möglich. So schafften die erfolgreichsten Teilnehmer sogar über 40 Prozent Profit im Monat. Und selbst bei den Kunden mit einem schwächeren Ergebnis würde immer noch eine beachtliche Rendite von monatlich 3 Prozent erzielt.

Als zusätzliche Motivation integriert Thorsten Koch regelmäßige Challenges in seine Trainings. Dabei können sich die Teilnehmer miteinander messen und unter gleichen Bedingungen ihr Erlerntes unter Beweis stellen.

Einsteigerfreundliches Training mit schnellen Ergebnissen

Der Finanzexperte ist überzeugt, dass seine Trainings gerade für Anfänger geeignet sind. Mit erfahrenen Experten an der Hand verspricht Thorsten Koch, die Teilnehmer vor Fehlinvestitionen zu schützen und sie selbst zu Finanzexperten weiterzubilden.

Gerade im Kryptobereich existiert eine Vielzahl von Scam und Betrug, so dass es wichtig ist, sein Geld nicht aus der Hand zu geben. Genau dies bildet den Schwerpunkt von Kochs Strategie. Selbst immer die volle Kontrolle und den vollen Zugriff zum eigenen Vermögen zu haben.

“Mit der kostenlosen Teilnahme am Online-Training legst du das Fundament für deine Zukunft. Du erlangst in leicht verständlichen Worten das Basiswissen zu DeFi, Krypto und passivem Einkommen und kannst so Vermögen für Generationen generieren”, sagt Thorsten Koch. Dabei seien die kurzen Videos und einfachen Erklärungen des Trainings, die es den Teilnehmern ermöglichen würden, das erlangte Wissen sofort in eigene Investitionen umzusetzen, besonders hilfreich.

Thorsten Koch, der auch erfolgreicher Buchautor ist, verspricht, dass die Teilnahme an den Trainings das Leben nachhaltig verändern kann. Finanzieller Freiheit, Unabhängigkeit und einer sicheren Altersvorsorge stünden nichts mehr im Weg.

