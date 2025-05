Der MIND of Pepe Presale hat mittlerweile 8,6 Millionen US-Dollar eingesammelt. Schon am 10. Mai soll hier der eigene KI-Agent für Krypto-Trader starten.

MIND of Pepe: 8,6 Mio. US-Dollar investiert, KI-Agent startet am 10. Mai

MIND of Pepe: 8,6 Mio. US-Dollar investiert, KI-Agent startet am 10. Mai

Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

MIND of Pepe soll mehr als ein weiteres Meme-Projekt sein. Denn der neue Krypto-Presale repräsentiert einen technologisch ambitionierten Ansatz, bei dem ein autonomer KI-Agent eine zentrale Rolle spielt. Das Projekt positioniert sich nach eigener Aussage an der Schnittstelle zweier dominanter Trends: der kulturellen Durchschlagskraft von Memecoins und dem zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz in der Marktanalyse.

Die Grundidee: In einem durch Volatilität und Informationsflut geprägten Krypto-Ökosystem soll eine speziell trainierte KI in der Lage sein, nicht nur Daten zu sammeln, sondern daraus fundierte, vorausschauende Handlungsoptionen zu generieren.

Im Fokus steht ein interaktives System, das Marktverhalten versteht, Stimmungen erkennt und daraus wertvolle Einsichten ableitet. Der KI-Agent wird nicht bloß als Werkzeug verstanden, sondern als aktiver Teilnehmer innerhalb des Blockchain-Ökosystems.

Mit bislang über 8,6 Millionen US-Dollar eingesammelten Kapital zeigt sich deutlich, wie stark das Interesse der Community an dieser Idee ist.

Mehr über MIND of Pepe erfahren

MIND of Pepe: Das bietet der neue AI Agent

Die technologische Grundlage von MIND of Pepe beruht auf einer Kombination aus Retrieval-Augmented Generation (RAG) und der sogenannten Hive-Mind-Analyse.

Dieses duale System analysiert simultan Blockchain-Daten, On-Chain-Indikatoren, Nachrichtenströme und Social-Media-Trends. Eine aktive Vektordatenbank, Zugriff auf CoinMarketCap-APIs und eine automatisierte Token-Deploy-Funktion ergänzen die Funktionalität. Die KI greift nicht nur auf historische Informationen zurück, sondern lernt kontinuierlich aus der Marktbewegung.

Dabei wird sie mit über 60.000 Krypto-bezogenen Tweets trainiert und extrahiert daraus etwa 3.000 relevante Muster und Signale. Diese Erkenntnisse stehen über ein exklusives Dashboard zur Verfügung – zugänglich nur für Halter des nativen MIND Tokens.

Das Interface im ChatGPT-Stil erlaubt es, direkt mit dem Agenten zu interagieren, Fragen zu stellen und Analysen auf individuelle Strategien abzustimmen. Hinzu kommt eine automatisierte Interaktion mit dezentralen Anwendungen (dApps) – das System erkennt Muster, leitet Token-Generierungen ein und interagiert direkt mit Blockchain-Infrastrukturen.

Die Tokenomics

Die Tokenomics von MIND of Pepe ist strategisch durchdacht und auf nachhaltiges Wachstum ausgelegt.

Der größte Anteil der MIND Token in Höhe von 30 Prozent ist für Forschung, Entwicklung und laufende Systempflege reserviert. 25 Prozent gehen in die technologische Weiterentwicklung des KI-Agenten selbst, was eine kontinuierliche Optimierung der Systemleistung sicherstellen soll. Für das Marketing sind 20 Prozent vorgesehen, wodurch sowohl Reichweite als auch Markenbildung langfristig unterstützt werden. Weitere 15 Prozent sind für ein Belohnungssystem eingeplant, das attraktive Staking-Anreize mit laut eigenen Angaben über 250 Prozent APY bietet. Die restlichen 10 Prozent fließen in Liquiditätsmaßnahmen auf zentralen und dezentralen Börsen.

Diese Struktur zeigt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Innovation, Community-Beteiligung und langfristiger Skalierung. Durch diese klare Allokation möchte MIND of Pepe den eigenen AI Agent erfolgreich machen.

MIND of Pepe startet am 10. Mai – jetzt günstig MIND kaufen

Mit der geplanten Veröffentlichung am 10. Mai 2025 setzt MIND of Pepe ein klares Zeichen. Noch vor dem Token-Launch wird der KI-Agent live geschaltet – ein Hinweis auf den ernsthaften Entwicklungsfortschritt. Die Roadmap sieht darüber hinaus eine schrittweise Integration weiterer Funktionen vor, darunter erweiterte On-Chain-Analysen, KI-gestützte Token-Launchs und Community-basierte Entscheidungsmechanismen.

Gerade durch die token-gesteuerte Architektur entsteht ein exklusives System: Nur MIND-Inhaber haben Zugriff auf die intelligenten Analysefunktionen. Dies macht den Token nicht nur zu einem spekulativen Gut, sondern auch zu einem echten Schlüssel innerhalb des Ökosystems.

Die Nutzer erwarten ein System, das nicht nur Daten liefert, sondern konkrete Marktchancen erkennt und strategische Reaktionen vorschlägt – ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu klassischen Memecoins. In einer Zeit, in der Informationsvorsprung entscheidend ist, könnte MIND of Pepe für viele Marktteilnehmer eine neue Art des Tradings ermöglichen. Denn hier entsteht eben ein hochwertiger AI Agent für Krypto-Trader.

Der MIND Token kann direkt über die offizielle Website erworben werden. Akzeptiert werden ETH, USDT und gängige Kreditkarten. Nach dem Kauf lassen sich die Token bequem staken oder für den exklusiven Zugang zum KI-Agent nutzen.

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.