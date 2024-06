Herumalbern und reich werden: Die Memecon in Lissabon vereint erstmals Memecoiner aus aller Welt. BTC-ECHO ist mittendrin. Einblicke in einen wilden Hype.

In diesem Artikel erfährst du: Ob das Investment in Memecoins ein reines (und abgekartetes) Glücksspiel ist oder mehr dahinter steckt

Wie Memecoiner ticken

Ob man mit Memecoins wirklich reich werden kann

Erster Besuch bei der kleinen Bühne: Ein Mann mit einem Pappkarton über seinem Kopf diskutiert mit einem Typ in einem Wrestling-Outfit über Nationcoins, laut ihnen “sind sie die Zukunft”. Das Prinzip ist simpel: Jedes Land, ein Coin. Deutschland-Coin pumpt gerade. Russland nicht. Dafür macht im Hintergrund eine Cartoon-Version von Vladimir Putin Liegestütze. Der Vibe hier auf der Memecon – der ersten Memecoin-Konferenz der Welt – macht dem schrillen und umstrittenen Ruf der Token alle Ehre.

76 Partner, Magie-Shows, Cosplayer, Performer, Strand-Partys und Panels mit Titeln wie “Can’t you guys be normal?”, “Fuck it” oder “Lets get rekt!” erwarten hier die Besucher. Die Memecon ist erstmals Teil der seit 2022 stattfindenden Non Fungible Konferenz in Lissabon, einem der vermutlich kreativsten und unterhaltsamsten Krypto-Treffen der Welt. Vom 28. bis 29. Mai geht es hier um digitale Kunst und künstliche Intelligenz, Krypto-Gaming, Ordinal-NFTs und Web3-Fashion. Und jetzt eben auch: Memecoins.

Den Memecoin-Boom dieses Bullruns umgibt eine Aura von Mysterium und großer Skepsis: Anders als reguläre Kryptowährungen haben Memecoins keinen Use Case. Und kokettieren damit auch noch. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes Magic Internet Money. Und ein Fest für Scammer: In keinem Bereich wird mehr betrogen als hier. Warum boomen sie also so? Mit Fragen wie dieser im Gepäck reisen wir zur Memecon.

