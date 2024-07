Memecoin-Manie lässt nach: So steht es um Shiba Inu und Co.

Die Memecoin-Manie scheint etwas abgeflacht zu sein. Waren es vor einigen Wochen noch dogwifhat, Bonk und Brett, die massiv Kapital in den Krypto-Markt geleitet haben, stehen aktuell etabliertere Token wie Cardano (ADA), Ripple und NEAR Protocol mit zweistelligen Zuwächsen im Fokus der Investoren. Wenn die Vergangenheit allerdings eines gezeigt hat: Insbesondere bei Memecoins gehören explosive Kurszuwächse zur Tagesordnung. Wir haben uns drei bekannte Memecoins auf der Ethereum Blockchain angeschaut, die nach wie vor Potenzial haben könnten: Shiba Inu, Floki und Pepe.

Shiba Inu (SHIB)

Es scheint, als könnten die Leute einfach nicht genug von Hunde-Memes bekommen. Shiba Inu ist hierbei mit einer starken Marktkapitalisierung von über 10,6 Milliarden US-Dollar einer der Klassiker auf der Ethereum Blockchain. Was 2021 als sinnloses Meme begann, hat eine treue Anhängerschaft von Entwicklern angezogen, die ein dezentrales Ökosystem rund um den Token aufgebaut haben.

Die Shiba Inu Community hat dabei ziemliche Fortschritte gemacht, insbesondere durch die Einführung der dezentralen Börse ShibaSwap und der neuen Token LEASH und BONE. LEASH ist ein Token mit begrenztem Angebot, während BONE als Governance-Token verwendet wird, um über Vorschläge im sogenannten “Doggy DAO” abzustimmen. Seit gut einem Jahr hat das Team auch Shibarium gestartet, eine spezielle Layer-2 Skalierungslösung rund um den Shiba Inu (SHIB) Token.

Auf Monatssicht hat Shiba Inu ordentlich Federn gelassen: Minus 13 Prozent, um genau zu sein. Wer im Markt jetzt strategisch handelt, kann also theoretisch Shiba Inu günstig kaufen, sollte sich der Kurs wieder gen Norden bewegen.

Floki

Es ist eher selten, dass ein Memecoin-Projekt seine Ursprünge überwindet und die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit immer wieder auf sich zieht. Dennoch hat es Floki auch in diesem Zyklus wieder geschafft.

Floki ist ein Multi-Chain-Token, der sowohl auf Ethereum als auch auf der Binance Smart Chain läuft. Der Fokus des Projekts liegt auf drei Hauptaspekten: der großen Community, der vielseitigen Utility und den wohltätigen Aktivitäten. Damit soll Floki “The People’s Cryptocurrency”, eine Art Kryptowährung für alle, werden.

Die Floki-Community bildet das Rückgrat des Projekts und zählt zu den größten innerhalb des Memecoin-Ökosystems. Über eine halbe Million Follower auf X (ehemals Twitter) verdeutlichen die breite Unterstützung, die viele andere Kryptowährungen nicht erreichen.

Floki hat einiges anzubieten im eigenen Ökosystem: Eines der zentralen Projekte ist Valhalla, ein Play-to-Earn NFT-Metaverse-Spiel. Nutzer können Floki-Token verdienen, indem sie im Spiel kämpfen. Alle erworbenen Gegenstände im Metaverse gehören dann ihnen und können wiederum verkauft werden. Neben Valhalla bietet Floki auch Staking an. Weitere Projekte sind TokenFi, eine Plattform zur Tokenisierung von realen Vermögenswerten und der FlokiFi Locker. Darüber hinaus hat Floki mehrere NFT-Kollektionen und engagiert sich weltweit in wohltätigen Projekten.

Das im Umlauf befindliche Angebot an Floki-Token ist mit 10 Billionen extrem hoch, was den Kurs pro Token sehr niedrig hält. Der aktuelle Handelskurs liegt bei 0,0001553 US-Dollar. Der Token hat seit Frühjahr dieses Jahres einen enormen Zufluss an Marktkapitalisierung erlebt, überschritt teilweise sogar die drei Milliarden US-Dollar-Marke und hat sich nun bei knapp 1,5 Milliarden US-Dollar eingependelt. Er gehört mittlerweile zu den Top 100 Coins (49). Die vergangenen sieben Tage ausgenommen, hat sich der Kurs nicht positiv entwickelt; er ist im letzten Monat um über 24 Prozent eingefallen. Betrachtet man das vorherige Allzeithoch, ist der Kurs seitdem sogar um 55 Prozent gesunken. Angesichts der Tatsache, dass es Floki in vergangenen Zyklen immer wieder geschafft hat, nach oben auszubrechen, könnte der aktuelle Kurseinbruch ebenso eine interessante Nachkaufgelegenheit darstellen.

Pepe

Pepe ist ein weiterer Memecoin, der es geschafft hat, seine ursprüngliche Rolle als einfaches Internet-Meme zu überwinden und die Aufmerksamkeit der Krypto-Fans auf sich zu ziehen. Fast jeder, der sich mit Kryptowährungen beschäftigt, kennt das Pepe Meme. Die Geschichte von Pepe geht zurück auf den Cartoonisten Matt Furie, der den kleinen grünen Frosch 2005 im Comicbuch “Boys Club” zum ersten Mal vorstellte und entwickelte sich seitdem zu einem Symbol der Internetkultur.

Pepe zählt zu den beliebtesten Memes im Krypto-Raum und passt nahezu zu jeder Situation. Ob traurig, witzig, wütend, gelangweilt – es gibt wahrscheinlich ein Pepe-Meme, das genau dieses Gefühl ausdrückt. Diese Flexibilität hat Pepe zu einem der am meisten verbreiteten Memes gemacht.

Mit einem aktiven X-Account, der Slogans wie “the most memeable meme coin in existence” und “the Dog Days Are Over” verbreitet, zeigt das Team hinter Pepe, wie virale Internetkultur funktioniert. Die Community hat ebenfalls maßgeblich zur Verbreitung beigetragen.

Der Pepe-Token hat seit März eine beachtliche Rally hingelegt und seinen Wert innerhalb eines Jahres fast verfünffacht. Aktuell liegt der Token etwa 44 Prozent unter seinem Allzeithoch von Ende Mai und hat eine Marktkapitalisierung von 4 Milliarden US-Dollar. Ein wichtiger Aspekt von Pepe ist der riesige Token-Supply von über 420 Billionen Token, der letztlich für einen dauerhaft niedrigen Kurs sorgt. Anlässlich des Kursrutsches stellt sich wie immer die Frage ohne Antwort: “Are the Frog Days Over” oder bietet sich gerade eine weitere Kaufgelegenheit?

