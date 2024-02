Im März werden Token für fast vier Milliarden US-Dollar ausgeschüttet – die meisten in diesem Jahr. Wie reagieren die Kurse am Krypto-Markt?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Projekte demnächst Token ausschütten

Welchen Einfluss Token Unlocks auf Kurse haben

Worauf bei den Tokenomics zu achten ist

Häppchenweise gelangen immer wieder neue Token-Kontingente auf den Markt. Sogenannte Token Unlocks setzen gesperrte Coins frei, erhöhen das Angebot – und können damit den Preis verwässern. So häufig, wie man annehmen könnte, tritt dieser Effekt jedoch gar nicht ein. Viele Krypto-Projekte scheinen sogar eher zu profitieren. Die Ausschläge jedoch können deutlich schwanken, je nach Zeitfenster und Art der Unlocks. Woraus sich Strategien ableiten lassen. Insbesondere für März, wo Token für fast vier Milliarden US-Dollar freigegeben werden – so viel wie in keinem anderen Monat in diesem Jahr.

Was die Tokenomics verraten