Die Marshallinseln verbinden Sozialpolitik mit Blockchain-Infrastruktur und zahlen ein landesweites bedingungsloses Grundeinkommen. Warum Stellar dabei eine zentrale Rolle spielt und weshalb das Modell weit über den Pazifik hinaus Beachtung finden könnte, erklärt Finanzminister David Paul im exklusiven Gespräch mit BTC-ECHO.

Seit November 2025 läuft auf den Marshallinseln ein Programm, das die Regierung als weltweit erstes landesweites und langfristig angelegtes bedingungsloses Grundeinkommen beschreibt. ENRA soll quartalsweise ausgezahlt werden und mehr als 33.000 registrierte Bürger erreichen. Laut Finanzminister David Paul ist das Programm auf zwanzig Jahre angelegt und wird aus Erträgen staatlicher Vermögenswerte von mehr als einer Milliarde US-Dollar innerhalb einer nachhaltigen Vier-Prozent-Grenze finanziert. Die Auszahlung erfolgt per Scheck, Banküberweisung oder über die Bürger-Wallet Lomalo auf dem Stellar-Netzwerk. Im exklusiven Gespräch mit BTC-ECHO beschreibt Paul ENRA vor allem als Antwort auf die geografische Realität eines der am weitesten verstreuten Inselstaaten der Welt.

ENRA ist der lokale Name für das bedingungslose Grundeinkommen

ENRA ist der lokale Programmname und steht in den Regierungsdokumenten für das bedingungslose Grundeinkommen. Der Begriff bedeutet im Marshallesischen sinngemäß Brotkorb und verweist auf Teilen, Fürsorge und Gemeinschaft. Die Idee hinter dem Programm ist, Haushalten mehr Planungssicherheit zu geben, gerade dort, wo importierte Güter teuer sind und Finanzdienstleistungen oft an der Geografie scheitern.

Entscheidend ist die Konstruktion mit drei Auszahlungswegen. Lomalo dient dabei als zusätzlicher Kanal, über den Bürger Leistungen in Echtzeit erhalten und ihren Status digital verwalten können. Gerade in abgelegenen Gemeinden soll das langjährige Verteilungsprobleme entschärfen.

Warum ein Inselstaat am Bankzugang scheitert

Die Marshallinseln zählen rund 40.000 Einwohner, verteilt über 26 Atolle und fünf Inseln. Ein Viertel der Bevölkerung lebt auf den sogenannten Nachbarinseln. Viele dieser Gemeinden haben keinen direkten Zugang zu einer Bankfiliale. Schon deshalb sind klassische Auszahlungen teuer, langsam und mit erheblichem organisatorischem Aufwand verbunden.

Hinzu kommt ein strukturelles Problem, das in Europa kaum jemand auf dem Radar hat. Laut Whitepaper leiden Pazifikstaaten seit Jahren unter dem Rückzug von Korrespondenzbanken. Auch die Marshallinseln sind davon betroffen und verlassen sich inzwischen auf nur noch einen Korrespondenzbankpartner. Das verteuert internationale und nationale Zahlungen massiv. Überweisungsgebühren im Pazifikraum liegen demnach im Schnitt bei zehn Prozent. Internationale US-Dollar-Überweisungen können bis zu eine Woche dauern. Bürger müssen teils teure Inlandsflüge auf sich nehmen, nur um einen Scheck einzulösen.

Dazu kommt Bargeldknappheit. Physische US-Dollar gelangen oft nur quartalsweise per Schiff ins Land. Banken setzen Limits, Geldautomaten und Filialen laufen immer wieder leer. In abgelegenen Atollen entstehen dadurch informelle Tausch- und Schuldsysteme. Das erklärt, warum die Blockchain-Komponente hier kein PR-Add-on ist, sondern als Antwort auf ein sehr reales Infrastrukturproblem gedacht wird.

David Paul bringt den praktischen Nutzen im BTC-ECHO-Interview auf den Punkt: “Die Lomalo-Wallet und USDM1 bieten Bürgern eine Option, die einen nahezu sofortigen und sicheren Zugriff auf Geldmittel ermöglicht”. Ziel sei es, die Abhängigkeit von Bargeldlieferungen und fragmentierter Bankinfrastruktur zu reduzieren.

Scheck, Bank und Wallet: Was die Blockchain hier tatsächlich leistet

In den entlegenen Atollgemeinden brauchen Schecks demnach sieben bis 14 Tage. Banküberweisungen dauern zwei bis drei Tage. Die Wallet-Auszahlung über Lomalo wird mit weniger als zehn Sekunden angegeben. Gleichzeitig sollen die Kosten extrem niedrig sein und liegen gerade mal bei 0,01 US-Dollar pro 10.000 Transfers.

Damit wird klar, worin der eigentliche Mehrwert liegt. Die Blockchain ist in diesem Modell vor allem Zustellmechanik. Sie soll staatliche Transfers schneller, günstiger und auch für Bürger ohne traditionelles Bankkonto praktikabler machen. Das unterscheidet ENRA von vielen Krypto-Erzählungen, bei denen der Token selbst im Mittelpunkt steht. Auf den Marshallinseln steht nicht Spekulation im Vordergrund, sondern die Frage, wie Geld verlässlich bei den Empfängern ankommt.

USDM1: Kein klassischer Stablecoin

Die Wallet-Auszahlung läuft über USDM1. Dabei handelt es sich um ein staatliches, auf US-Dollar lautendes Schuldinstrument, das vollständig durch kurzlaufende US-Staatsanleihen gedeckt ist. Verwahrt wird die Struktur in den USA unter New-York-Recht. Ziel ist es, rechtliche Klarheit zu schaffen und Insolvenzrisiken möglichst auszuschließen.

David Paul grenzt USDM1 im Interview deshalb bewusst scharf von privat emittierten Stablecoins ab: “Stablecoins sind unbesicherte Unternehmensverbindlichkeiten. Im Gegensatz dazu ist USDM1 ein durch Staatsanleihen besichertes Finanzinstrument, das von einem souveränen Staat ausgegeben wird”.

Das ist für die Einordnung entscheidend. Die Marshallinseln versuchen nicht, einen weiteren Unternehmens-Stablecoin wie USDT oder USDC zu etablieren. Der Ansatz lautet vielmehr, ein klassisches staatliches Finanzinstrument mit digitaler Register- und Abwicklungstechnik zu verbinden. Das Whitepaper verweist dabei auf das Brady-Bond-Modell, über das in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 150 Milliarden US-Dollar an Staatsanleihen emittiert wurden.

Warum Stellar?

Für die Marshallinseln war der Weg dorthin kein Schnellschuss. Laut David Paul dauerte es fast ein Jahrzehnt, bis das Land an diesem Punkt angekommen war. Entscheidend sei gewesen, Blockchain dort einzusetzen, wo sie lokale Bedürfnisse adressiert und innerhalb des regulatorischen Rahmens praktisch funktioniert. Als technisches Netzwerk fiel die Wahl auf Stellar. Paul begründet das im BTC-ECHO-Interview mit Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und dem Fokus auf finanzielle Inklusion. Zudem habe Stellar in den vergangenen zehn Jahren mehr als sieben Milliarden Transaktionen verarbeitet.

Hinzu kommt, dass die erste Pilotphase laut Paul eine Erfolgs- und Uptake-Rate von 100 Prozent erreicht habe. Das Interesse an Phase zwei liege bereits mehr als 300 Prozent über den ursprünglichen Zielen. Noch ist der digitale Weg optional und wird schrittweise ausgerollt. Gerade diese Freiwilligkeit dürfte das Modell politisch belastbarer machen.

Was das Modell über die Marshallinseln hinaus relevant macht

ENRA ist ein seltenes Beispiel für Krypto-Adoption ohne Hype. Das Programm zeigt, was Tokenisierung leisten kann, wenn sie nicht als Selbstzweck verstanden wird, sondern als technische Schicht für Register, Zustellung und Abwicklung. Zugleich greift das Modell einen Anspruch auf, mit dem digitale Finanzsysteme seit Jahren werben: Menschen Zugang zu Geldflüssen zu verschaffen, die vom klassischen Bankensystem nur unzureichend erreicht werden.

Nicht jeder Staat verfügt über einen staatlichen Vermögensfonds, einen US-Dollar-Standard und die speziellen geopolitischen Bedingungen der Marshallinseln. Das Grundprinzip aber dürfte weit über den Pazifik hinaus Aufmerksamkeit erzeugen. Dort, wo klassische Finanzinfrastruktur an Distanz, Kosten und Bankenmangel scheitert, kann eine digitale Schiene sehr konkret werden.

