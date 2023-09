Wer erinnert sich noch an Internet Computer (ICP)? Der vormalige Top-10-Coin ist dieser Tage nur noch auf Rang 32 der größten Kryptowährungen zu finden. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,4 Milliarden US-Dollar und einem Kurswert von 3,32 USD ist ICP rund 96 Prozent vom Allzeithoch entfernt.

In anderen Worten: Es läuft nicht gut für den Internet Computer. Doch das Team schläft nicht. Wie BTC-ECHO vorab erfahren hat, konnte die DFINITY Foundation eine Partnerschaft mit der Stadt Lugano eingehen. Die Schweizer Stadt gilt als besonders Krypto-affin. Mit dem sogenannten PlanB hat Lugano bereits Anfang 2022 von sich Reden gemacht. Damals führte man Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel im Tessin ein.

Mit dem Deal hält mit ICP nun eine weitere Kryptowährung Einzug in die Kommune. Wie es in der Pressemitteilung heißt, ist ckBTC, ein digitaler Bitcoin-Zwilling auf der ICP-Blockchain, ab sofort in der MyLugano App als Zahlungsmittel verfügbar. Auf BTC-ECHO-Anfrage antwortet uns Dominic Williams, seines Zeichens Gründer der DFINITY Foundation, dass “derzeit jeder in Lugano über die MyLugano-App, die sowohl Bürgern als auch Nicht-Bürgern offensteht, in LVGA-Token und ckBTC für Dienstleistungen und Waren in über 400 lokalen Geschäften bezahlen kann”.

Blockchain-Förderung made in Switzerland

Neben der Integration der eigenen Blockchain in die MyLugano App kündigt die DFINITY Foundation die Ausschüttung von Fördergeldern in Höhe von einer Million US-Dollar an. Die Stiftung sucht dafür nach Start-ups im Raum Lugano, die sich der Entwicklung des Internet Computers widmen.

Für Bürgermeister Michele Foletti ist die Partnerschaft der nächste logische Schritt in Richtung eines führenden Blockchain-Hubs:

Wir sind stolz darauf, unsere lokale Entwickler-Community zu unterstützen, und diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg Luganos zu einem führenden Blockchain-Hub” Michele Foletti, Bürgermeister von Lugano

Aber: Reicht die Integration von ICP in die MyLugano App, um der Krypto-Adoption einen Schub zu versetzen. Auf Nachfrage antwortet man uns, dass mit ICP auch OpenChat Einzug hält in die 62.000-Einwohner:innen zählende Stadt:

OpenChat ist eine dezentrale Messaging-App, die auf dem Internet-Computer aufgebaut ist. Es funktioniert wie jede andere Instant-Messaging-Anwendung, mit dem Unterschied, dass es eine DAO ist, die von Tausenden von Individuen verwaltet wird und nicht von einer zentralisierten Einheit oder einem Unternehmen gehört. DFINITY Foundation Founder und Chief Scientist Dominic Williams gegenüber BTC-ECHO

Fürs städtische Marketing ist die Krypto-Strategie allemal positiv. Und wenn es doch nicht klappt, ist die Stadt immer noch traumhaft schön.