Litecoin Halving steht an: Was passiert mit dem Kurs?

Die auch als digitales Silber betitelte Kryptowährung Litecoin (LTC) handelt weiter in Schlagdistanz seiner Jahreshochs. Ein Grund ist im näher rückenden Halving-Termin des Proof-of-Work (POW) Altcoins zu sehen. In gut zwei Monaten wird der Block-Reward auf der Litecoin-Blockchain auf dann 6,25 LTC halbiert. Zudem profitiert Litecoin vom Hype um die Ordinals und erreichte im Vormonat ein neues Allzeithoch im Netzwerk. Der LTC-Kurs scheint dieses zu honorieren und bildet weiterhin höhere Verlaufstiefs aus. Ausgehend vom letzten markanten Hoch bei 104 US-Dollar konsolidierte der Kurs von Litecoin nur gut 25 Prozentpunkte, bevor die Käuferseite im Bereich der 78 US-Dollar erneut das Ruder übernahm und den LTC-Kurs zurück auf aktuell 92 US-Dollar hievte.

Litecoin: Bullishe Kursziele für die kommenden Monate

Bullishe Kursziele: 93,64 USD, 98,28 USD, 102,52/107,18 USD, 115,05 USD, 133,67/140,48 USD, 153,93 USD, 167,17 USD

Der Kurs von Litecoin schiebt sich, nach einer Kursstabilisierung oberhalb des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Tage (EMA200) (blau), in den letzten Tagen wieder sukzessive gen Norden. Aktuell versucht die Käuferseite das in diesem Jahre bereits mehrfach relevante Widerstandslevel bei 93,64 US-Dollar zu überwinden.

Eine Rückeroberung dieses Kursniveaus, dürfte den LTC-Kurs erneut in Richtung 98,28 US-Dollar führen. Damit wäre Litecoins nur noch wenige Prozent vom orangen Widerstandsbereich zwischen 102,52 US-Dollar und 107,18 US-Dollar entfernt. Bislang scheiterte der LTC-Kurs in den Vormonaten mehr an der hier befindlichen alten Abrisskante vom Mai 2022. Gelingt den Bullen 61 Tage vor dem Halving-Termin ein nachhaltiger Ausbruch über diese Resistzone hellt sich das Chartbild weiter auf und der Weg wäre frei bis an das horizontale Widerstandslevel bei 115,05 US-Dollar.

Hier dürfte der LTC-Kurs jedoch lediglich eine Verschnaufpause einlegen. Vielmehr dürfte die Käuferseite alles daran setzen, den nächsten Zielbereich zwischen 133,67 USD und 140,48 USD anzulaufen. Dieser Bereich leitet sich aus mehreren Zwischenhochs des Vorjahres sowie dem übergeordneten 38er Fibonacci-Retracement ab. Sollte der Bitcoin-Kurs dem kleinen Bruder keinen Strich durch die Rechnung machen, scheint diese Resistzone ein realistischer Zielbereich bis zur Block-Halbierung am 2. August.

Hier dürften Anleger nach rund 50 Prozent Kursgewinn vermehrt Gewinne einstreichen. Nur wenn der gesamte Kryptomarkt seine Konsolidierungsbewegung der letzten sechs Handelswochen ebenfalls nachhaltig abschütteln kann, dürfte Litecoin perspektivisch das Vorjahreshoch bei 153,93 USD ins Visier nehmen. Sodann wäre ein Anstieg bis an das langfristige Kursziel bei 167,14 USD nicht mehr auszuschließen.

Litecoin: Bearishe Kursziele für die kommenden Monate

Bearishe Kursziele: 88,29 USD, 85,00 USD, 80,31/77,97 USD, 68,89 USD, 66,10/63,19 USD, 61,04 USD, 57,73/55,50 USD, 50,72 USD, 47,21 USD

Die Verkäuferseite scheiterte im Vormonat in dem Versuch, den LTC-Kurs nachhaltig gen Süden abzuverkaufen. Der blaue Supportbereich zwischen 80,31 US-Dollar und 77,97 US-Dollar stellte eine unüberwindbare Hürde für die Bären dar. Um die Chance auf eine Kurskorrektur zu wahren, muss der LTC-Kurs nun zwingend unterhalb des orangen Widerstandsbereichs gedeckelt bleiben. Erst ein Rückfall unter das gestrige Tagestief bei 88,29 US-Dollar wäre ein Indiz für eine neuerliche Kurskonsolidierung.

Die bearishe Tendenz würde sich sodann bei einem dynamischen Bruch des EMA200 bei 85,00 US-Dollar verstärken. Erst wenn jedoch auch der Kreuzsupport aus Supertrend und übergeordneter grüner Aufwärtstrendlinie nachhaltig um 82,42 US-Dollar durchbrochen ist, rückt der blaue Unterstützungsbereich zwischen 80,31 US-Dollar und 77,97 US-Dollar wieder in den Blick. An diesem Make-or-Break-Level entscheidet sich, ob Litecoin zurück in Richtung seines Jahrestiefs korrigiert.

Sollte Litecoin wider Erwarten unter diese starke Supportzone im Bereich der letzten Verlaufstiefs nachgeben, ist ein Abverkauf in Richtung der horizontalen Unterstützung bei 68,89 US-Dollar einzuplanen. Dieses Kurslevel konnten die Bären im März nicht auf Tagesschlussbasis unterbieten. Erneut dürfte die Käuferseite hier dagegenhalten. Sollte diese Unterstützung jedoch dynamisch unterboten werden, rückt die hellblaue Zone zwischen 66,10 US-Dollar und 63,19 US-Dollar in den Blick der Anleger. Dieser Bereich fungierte in den letzten 12 Monaten mehrfach als wichtiger Dreh- und Angelpunkt und dürfte bietet daher ein interessantes Einstiegsniveau. Wird diese Zone hingegen gen Süden durchstoßen, trübt sich das Chartbild weiter ein.

Die Wahrscheinlichkeit einer Korrekturausweitung über die 61,04 US-Dollar in Richtung der grünen Unterstützungszone zwischen 57,73 US-Dollar und 55,50 US-Dollar würde spürbar zunehmen. Perspektivisch dürfte der LTC-Kurs sodann bis in Richtung seiner Kurstiefs aus dem Herbst 2022 zwischen 50,72 US-Dollar und 47,21 US-Dollar nachgeben.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI hat durch die Kursstärke in den letzten sieben Handelstagen ein frisches Kaufsignal ausgebildet. Auch der MACD-Indikator weist ein Long-Signal und konnte sich wieder über die bedeutsame 0-Linie erholen. Im Wochenchart generiert der RSI aktuell ebenfalls wieder ein frisches Kaufsignal, welches bis zum Wochenschluss jedoch noch bestätigt werden muss. Der MACD weist zwar aktuell noch ein leichtes Short-Signal auf, könnte dieses aber bei einer anhaltenden Kursstärke zeitnah negieren.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,93 Euro.