Lisk: Blockchain-Projekt will zu eigener Ethereum-Layer-2 wechseln

Die Layer-1-Blockchain Lisk (LSK) will zu einer eigenen Layer-2-Chain auf Ethereum migrieren, wie das Projekt auf X bekannt gab. Das neue Netzwerk soll demnach auf der Skalierungstechnologie von Optimism, dem OP-Stack, laufen. Dieses beherbergt bereits eigene Skalierungslösungen von Coinbase (BASE) und Binance (opBNB). Was verspricht sich das Projekt von dem Umzug? Und was erwartet Anleger? Das hat BTC-ECHO mit Mitgründer Max Kordek geklärt.