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Sinnvolle Strategie oder Spielerei? 

Worauf Anleger beim Liquid Staking achten sollten

Mit Liquid Staking können Anleger bequem ihre Krypto-Renditen erhöhen. Worauf es dabei ankommt und für wen es sich lohnt.

Moritz Draht
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Das Bild zeigt eine Nahaufnahme einer Person, die ein Smartphone in der Hand hält und darauf eine Trading-App betrachtet. Auf dem Display sind farbige Candlestick-Charts zu sehen, die Kursbewegungen an den Finanzmärkten darstellen. Grüne und rote Kerzen symbolisieren steigende und fallende Preise, während Linien und Skalen auf eine detaillierte Marktanalyse hinweisen. Im Hintergrund ist ein weiterer Bildschirm leicht unscharf erkennbar, der ebenfalls ein Kursdiagramm anzeigt. Diese Tiefenunschärfe verstärkt den Fokus auf das Smartphone und unterstreicht die mobile Natur des Tradings. Die dominierenden Blau- und Lilatöne verleihen dem Bild eine moderne, technologische Atmosphäre.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Lohnt sich Liquid Staking?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie Liquid Staking funktioniert
  • Welche zusätzlichen Renditequellen entstehen
  • Wo die größten Risiken liegen
  • Wann sich der Einsatz finanziell lohnt

Krypto-Assets hinterlegen und darauf Erträge erzielen: Durch Staking können Anleger ein attraktives passives Einkommen generieren. Der Nachteil besteht jedoch darin, dass das eingesetzte Kapital währenddessen gebunden ist. Genau hier setzt Liquid Staking an. Investoren erhalten für ihre Einlage liquide Token, die sich zusätzlich im DeFi-Ökosystem nutzen lassen. Das eröffnet neue Ertragsmöglichkeiten – bringt jedoch auch zusätzliche Risiken mit sich.

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