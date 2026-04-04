Worauf Anleger beim Liquid Staking achten sollten

Mit Liquid Staking können Anleger bequem ihre Krypto-Renditen erhöhen. Worauf es dabei ankommt und für wen es sich lohnt.

In diesem Artikel erfährst du: Wie Liquid Staking funktioniert

Welche zusätzlichen Renditequellen entstehen

Wo die größten Risiken liegen

Wann sich der Einsatz finanziell lohnt

Krypto-Assets hinterlegen und darauf Erträge erzielen: Durch Staking können Anleger ein attraktives passives Einkommen generieren. Der Nachteil besteht jedoch darin, dass das eingesetzte Kapital währenddessen gebunden ist. Genau hier setzt Liquid Staking an. Investoren erhalten für ihre Einlage liquide Token, die sich zusätzlich im DeFi-Ökosystem nutzen lassen. Das eröffnet neue Ertragsmöglichkeiten – bringt jedoch auch zusätzliche Risiken mit sich.

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