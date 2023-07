Lido Staked Ether (stETH) ist ein ERC-20-Token, der vor allem für Ether-Hodler interessant ist. Denn er macht es auch für kleinere Wallets möglich, am Ether-Staking teilzunehmen und damit Gewinne zu erwirtschaften.

Du willst mehr über Lido, Staking und Ethereum erfahren? Schau in unseren Academy-Basics vorbei.

Wie funktioniert Proof of Stake?

Proof of Stake ist der Konsensmechanismus für Ethereum. Netzwerkteilnehmer, sogenannte Validatoren, sorgen mit ihren Coins (Stake) dafür, dass das Netzwerk sicher bleibt. Dafür hinterlegen sie ETH im Netzwerk und bekommen zur Belohnung weitere ETH ausgezahlt (“Staking Rewards”).

Allerdings können sich das nicht alle Ether-Nutzer leisten. Denn der Mindesteinsatz für zu hinterlegende Ether liegt bei 32 ETH – ein Betrag, den nicht jeder in der Wallet liegen hat.

Rettung naht: Lido Staked Ether (stETH)

Wer sich nun jedoch für Lido Staked Ether (stETH) entscheidet, kann diesen Mindestbetrag umgehen. Statt direkt in die Ethereum-Smart-Contracts einzuzahlen, übergibt man seine Ether an den Drittanbieter Lido. Dieser sammelt die Ether-Coins, schnürt 32er-Päckchen daraus uns staked sie in der Ethereum-Blockchain. Für die hinterlegten Ether bekommen Nutzer dann stETH in die Wallet. Lido zahlt die anfallenden Rewards in regelmäßigen Abständen aus, sodass sich der Vorrat an stETH stetig erhöht.

Was hat Lido sonst noch im Gepäck?

Lido ermöglicht es Nutzern, auch andere Coins zu staken. Dazu gehören Polygon (MATIC), Solana (SOL), Polkadot (DOT) und Kusama (KSM). Darüber hinaus unterstützt die Plattform verschiedene Governance-Prozesse.

