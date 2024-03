Leverage Trading kann im Bullenmarkt von Vorteil sein, da es dir die Möglichkeit bietet, deine Gewinne zu verstärken, wenn die Preise steigen. Eine erhöhte Hebelwirkung kann sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößern, weshalb es wichtig ist, diese zu verstehen. Auf diese Weise kann Leverage einen starken positiven Einfluss auf deine Investitionen und dein Trading haben.

Denn die Hebelwirkung ermöglicht dir den Handel mit einer größeren Menge an Kapital, als sie dir (als Einzahlungen auf deinem Broker oder allgemein) zur Verfügung steht. So kannst du eine größere Handelsposition mit weniger Kapital eröffnen, als normalerweise erforderlich. Dabei „leihst“ du dir für die Dauer deines Trades Kapital von einem Broker deiner Wahl. Das steigert dann deine Gewinne, aber auch deine potenziellen Verluste.

Achtung: Die Volatilität des Krypto-Marktes birgt nicht nur Vorteile, sondern auch große Risiken. Vor allem für Anfänger ist es daher ratsam, mit einem kleineren Hebel zu beginnen und das eigene Wissen und die Erfahrung im Umgang mit Hebelprodukten schrittweise zu erweitern.

Dabei hast du in der Regel die Möglichkeit, aus einer Auswahl an verfügbaren Hebeloptionen zu wählen. Basierend auf deinem Risikoprofil und deiner Erfahrung gilt dabei stets zu beachten: Je größer der Hebel ist, desto mehr spiegeln sich die Marktschwankungen deiner Anlagen in deinem Portfolio wider. Um dir das zu verdeutlichen, betrachten im Folgenden ein Beispiel.

Leverage-Trading in der Praxis – ein Beispiel

Ein Beispiel: Du entscheidest dich, Kryptowährungen im Wert von 2.000 US-Dollar über eine Krypto-Börse in einem nicht gehebelten Geschäft zu kaufen. Ein anderer Anleger beschließt, dieselbe Transaktion durchzuführen, allerdings in Form eines gehebelten Handels. Als nicht gehebelter Anleger zahlst du hier den vollen Wert der Kryptowährung, nämlich 2.000 US-Dollar.

Im Gegensatz dazu kannst du als gehebelter Anleger aus verschiedenen Hebeloptionen wählen (1-facher Hebel, 2-facher Hebel, bis hin zu 10-facher Hebelung und mehr). Angenommen, du entscheidest dich für einen 5-fachen Hebel, beträgt deine Gesamtposition nun das 5-fache deiner Margin. Bei einer, wie oben angenommenen Margin von 2.000 US-Dollar liegt der Wert deiner Position bei 10.000 US-Dollar.

Wenn dein Trade jetzt profitabel verläuft, unterscheidet er sich kaum von einem Trade ohne Hebelwirkung. Gewinne werden dann deinem Guthaben gutgeschrieben, sobald du den Trade abschließt. Bei einem Verlust sieht das allerdings etwas anders aus.

Denn dein Broker möchte nicht, dass du eine Position hältst, die zu einem Verlust führen könnte, der deinen ursprünglichen Einsatz – die Margin – übersteigt. Wenn du eine verlustreiche Position weiterhin halten möchtest, verlangt dieser, dass du zusätzliche Nachzahlungen leistest. Wenn du diesem sogenannten Margin-Call nicht nachkommst, dann ist dein Broker berechtigt, deine Position zu liquidieren und die zugrundeliegende Margin einzubehalten.

eToro: die führende Social Trading-& Investmentplattform seit 2007

Wie oben erwähnt, solltest du als Anfänger, der vom Leverage-Trading Gebrauch machen möchte, einige Punkte beachten. Dein Risiko steigt und Marktvolatilität wirkt sich stärker auf dein Portfolio aus. Beginne deshalb immer mit einem Hebel, der deinem Risikoprofil und deiner Erfahrung entspricht. Ein Broker, der für Anfänger sehr geeignet ist und den Handel mit Leverage ermöglicht, ist eToro. Die Plattform zielt bereits seit vielen Jahren darauf ab, den Handel und das Investieren für Einzelpersonen zugänglicher zu machen.

Denn eToro ist eine Trading-& Investmentplattform, die 2007 gegründet wurde. Die Plattform ermöglicht es dir, eine Vielzahl von Finanzinstrumenten, einschließlich Aktien, Kryptowährungen (CFDs), Indizes, Rohstoffe und Währungen, zu handeln und in diese zu investieren. Mehr als 30 Millionen Nutzer vertrauen darauf.

Mit innovativen Funktionen wie dem CopyTrader von eToro kannst du die Handelsentscheidungen anderer, erfolgreicher Trader automatisch kopieren. Finde ganz einfach Trader, denen du vertraust, und repliziere deren Trading in Echtzeit.

Werde noch heute ein Teil der eToro-Community und handele so über 5.000 Assets mithilfe professioneller Tools. So bist du in der Lage, alle deine finanziellen Vermögenswerte gleichzeitig an einem einzigen Ort zu verwalten. Bist du bereit?

Disclaimer: 76 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit diesem Anbieter handeln. Copy Trading stellt keine Anlageberatung dar. Der Wert Ihrer Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen. Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt.

