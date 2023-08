Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Seit einigen Monaten sammelt Wall Street Memes mit dem Memecoin WSM Kapital im Vorverkauf ein und gehört mittlerweile zu den größten Presales im laufenden Jahr. In rund einem Monat erfolgt nun das initiale Börsenlisting und der Start in den öffentlichen Handel.

Über 25 Millionen US-Dollar flossen bereits in den Community-zentrierten Memecoin, der den Geist von WallStreetBets in den digitalen Währungsmarkt transportieren möchte. Auf den ersten Blick scheint das Konzept grundsätzlich geeignet, um eine virale Nachfrage zu schaffen und sich im Marktsegment der Memecoins zu verankern. Genau das ist auch der Anspruch des Teams hinter WSM.

So gibt das Team die folgenden Ziele für die Phase 3 der Roadmap an:

Marktkapitalisierungsziel: Setzen Sie sich hohe Ziele, streben Sie eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar an. Zeigen wir der Welt die wahre Macht der Wall Street Memes! CEX Tier 1-Listungen: Lassen Sie sich an den wichtigsten CEXs notieren. Steigern Sie Liquidität, Zugänglichkeit und Reichweite für alle Wall Street Memes-Krieger!

Wall Street Memes: Wie gemacht für den Kryptomarkt

Wall Street Bets (WSB) ist eine Online-Community, die ihren Ursprung im gleichnamigen Subreddit hat. Die Vision von WSB bestand darin, eine Plattform für Anleger zu bieten, auf der sie Informationen und Meinungen zu Aktien und anderen Finanzprodukten austauschen können. Die Community hat sich durch ihre Fähigkeit, konzertierte Aktionen bei bestimmten Aktien durchzuführen, einen Namen gemacht und dabei die Macht der kollektiven Gemeinschaft demonstriert. Diese Fähigkeit hat der Community virales Potenzial verliehen und sie in der Finanzwelt bekannt gemacht. Wall Street Memes knüpft an dieses Konzept an und hat sich in den vergangenen Jahren eine Community von über eine Million Followern aufgebaut.

Das Konzept erscheint wie gemacht für Memecoins, da beide von einer starken, engagierten Online-Community angetrieben werden. Die viralen Eigenschaften und der kollektive Einfluss passen perfekt zur Dynamik von Memecoins, bei denen soziale Medien und virale Trends eine entscheidende Rolle spielen.

WSM setzt auf neues Feature: Memecoin mit Staking

Stake-to-Earn ist ein Konzept im Kryptomarkt, bei dem Benutzer ihre Kryptowährungen in einem speziellen Vertrag sperren, um im Gegenzug dazu Belohnungen zu erhalten (oft in Form von zusätzlichen Token). Dies kann sich positiv auf den Kurs der Kryptowährung auswirken, da durch das Staking das verfügbare Angebot an Token auf dem Markt verringert wird, was zu einer gewissen Knappheit führt.

Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach den Token, da die Anleger von den attraktiven Belohnungen und passiven Einnahmen durch das Staking angezogen werden. Diese Kombination von steigender Nachfrage und sinkendem Angebot kann zu einem Anstieg des Preises der Kryptowährung führen.

Vor einigen Tagen schaltete das Team bereits die Staking-Funktion von WSM frei, in welche bereits 175 Millionen WSM Coins eingezahlt wurden. Damit liegt die geschätzte Rendite bei 114 % APY, obgleich dies mit steigender Nachfrage noch sinken dürfte.

Voller Fokus auf die Community: Fairer Presale bei WSM

Bei Memecoins ist der Community-Fokus und ein fairer Presale besonders wichtig, da diese Projekte oft stark von der Unterstützung und dem Engagement der Community abhängen. Ein fairer Presale kann das Vertrauen der Anleger stärken und dazu beitragen, dass das Projekt nicht als Rug-Pull wahrgenommen wird, bei dem die Entwickler das Projekt plötzlich verlassen und die Investoren im Stich lassen. Durch Transparenz und Fairness können Memecoin-Projekte eine loyale und engagierte Community aufbauen, die zum langfristigen Erfolg beiträgt.

Diese Gefahr gibt es bei Wall Street Memes jedoch nicht. Denn der WSM Coin richtet sich an die Community, sodass 50 % aller Token bereits im Presale verkauft werden. 20 % sind als Börsenliquidität gedacht, während 30 % für Community-Rewards – Staking & Airdrops – reserviert werden. So ist ein Rug-Pull ausgeschlossen. Trotz Community-Fokus haben sich übrigens auch schon Krypto-Wale an WSM beteiligt. On-Chain-Daten zeigen hier beispielsweise Akkumulationen eines einzigen Wals von WSM für über eine Million US-Dollar.

CEX-Listings in einem Monat: WSM startet in den öffentlichen Handel

Der öffentliche Handelsstart nach einem Presale ermöglicht erstmals eine freie Preisbildung des Tokens, basierend auf Angebot und Nachfrage. Hierbei bestimmen die Marktteilnehmer durch ihre Kauf- und Verkaufsentscheidungen den Wert des Memecoins.

Auf der Website von Wall Street Memes läuft im Hintergrund nun ein Countdown bis zu den Notierungen an den Tier-1-Börsen. Augenscheinlich konnte das Team direkt namhafte Partner gewinnen, um die Zugänglichkeit zu WSM zu erhöhen. Denn offensiv wirbt Wall Street Memes mit mehreren Tier-1-Börsen, die den Memecoin in ihr Angebot aufnehmen werden.



Zwar ist dies natürlich keine Garantie auf steigende Kurse. Dennoch scheint Wall Street Memes und das Team die Grundlagen zu schaffen, um auch nach dem öffentlichen Handelsstart in rund einem Monat erfolgreich zu bleiben.

