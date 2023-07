Als der Apecoin im März 2022 in den Handel ging, war die Euphorie groß. In nur anderthalb Monaten konnte sich der Kurs mehr als verdreifachen, von 8 auf 26 US-Dollar. Heute wirkt das damalige Rekordhoch, nicht weit mehr als ein Jahr her, wie aus einer anderen Zeit. Die aus der NFT-Sammlung Bored Ape Yacht Club hervorgegangene Kryptowährung steht aktuell bei 1,92 US-Dollar, 92 Prozent unter dem Allzeithoch. Ob der Kurs noch einmal zu alter Form findet, bleibt fraglich. Neben Sommerflaute und den durch diverse Skandale verursachten, bis heute sichtbaren, Vertrauensverlusten von Anlegern scheint es dem Apecoin auch aus hausgemachten Gründen an Zugkraft zu fehlen.

Apecoin: Hoch gestiegen, tief gefallen

Als einer von zahlreichen Token auf der Ethereum Blockchain, den sogenannten ERC-20 Token, ist Apecoin innerhalb der Ethereum-Hemisphäre gut vernetzt. Soll darüber hinaus aber vor allem rund um die Bored-Ape-Marke zum Einsatz kommen. Neben seiner Bezahlfunktion als “Utility-Token” dient die Kryptowährung auch als Eintrittskarte zur Apecoin-DAO, wo über Projektpläne diskutiert und abgestimmt wird.

Anreize wurden anfangs vor allem dadurch geschaffen, dass Token-Kontingente an NFT-Inhaber verschenkt wurden. Dieses Belohnungssystem hat kurzzeitig funktioniert, auch weil die Nachfrage nach den NFTs da ihren Höhepunkt erreichte. Seither sind die Preise aber deutlich gefallen, mit ihnen auch der Apecoin-Kurs. Allmählich stellt sich nicht nur bei den NFTs die Frage: Wie geht es jetzt weiter?

Augen zu und durch

Für das Unternehmen Yuga Labs, das mit dem Bored Ape Yacht Club eine der erfolgreichsten NFT-Kollektionen vertreibt, war der Launch einer eigenen Kryptowährung naheliegend. Stars und Sternchen der Unterhaltungsbranche verliehen der inzwischen weltweit bekannten Bored-Ape-Marke Glanz, die mediale Aufmerksamkeit war groß, nicht nur bei NFT-Veteranen. Trotz vieler Ankündigungen – wie dem bis heute in der Entwicklung verharrendem Metaverse “Otherside” – sowie zahlreichen Nebenbaustellen versackte das Projekt jedoch immer weiter in der Selbstfindung. Und damit auch der Apecoin, für den es von Anfang an kein stichhaltiges Konzept gab.

Als Währung “für das, was als Nächstes kommt” wird Apecoin nach wie vor vermarktet. Das hat anfangs noch gereicht, aber immer mehr wird deutlich, dass heute wie damals niemand weiß, was das eigentlich sein soll, das als Nächstes kommt. Nicht, dass es penibel durchgeplante Entwicklungsziele im Krypto-Space braucht. Anders als bei Memecoins, deren Nonsense-Charakter gewollt ist, waren die Erwartungen beim Apecoin aber deutlich höher. Bis auf wenige Ausnahmen blieben Einbindungen und Anwendungen bisher auf der Strecke.

Eine Frage des Vertrauens

Gelohnt hat sich der Token auch und vor allem für Yuga Labs selbst. Fast ein Viertel des gesamten Bestands verblieben beim Gründerteam und dem Unternehmen. Das ist, wenn man das Kleingedruckte in den Tokenomics vieler Coins durchliest, zwar nicht unüblich. Als Grundlage für die, wie Yuga Labs es nennt, “Web3-Ökonomie” und der Schaffung von Kulturangeboten – Live-Events, Kunst oder Games – aber vielleicht nicht optimal.

Als Währung innerhalb eines Ökosystems, das auf Exklusivität setzt, badet Apecoin die Probleme der NFT-Sammlung aus. Für den Massengebrauch im Web3 ungeeignet, nebulöse Projektziele auf der anderen Seite: Solange das, was als Nächstes kommt, im Ungefähren schwebt, hängen auch die Apecoin-Aussichten in der Luft.