In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Avalanche (AVAX) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Avalanche (AVAX) konnte bei 21,26 US-Dollar (blaue Linie im Chart) Unterstützung finden. Sollte AVAX weiterhin an Kurs gewinnen, wird es ab der Preismarke von 24,80 US-Dollar spannend, da dann der Widerstand (orangen Linie im Chart), der 50-Tages-EMA und auch der Point of Control (POC) vom VPVR bei etwa 25,75 US-Dollar relevant werden. Bei einem erfolgreichen Durchbruch dieser Marken könnte das nächste Kursziel der 800-Tages-EMA darstellen, wodurch der Abwärtstrend von AVAX (diagonale weiß gestrichelte Linie) möglicherweise beendet wäre.

Falls AVAX jedoch den Support an der blauen Linie verliert, sollte die blaue Box zwischen 17,29 US-Dollar und 18,23 US-Dollar als mögliche Unterstützung in Betracht gezogen werden. Ab der Preismarke von 24 US-Dollar gibt es zudem einen signifikanten Widerstand durch hohes Handelsvolumen, was im VPVR gut erkennbar ist.

AVAX Tageschart (Quelle: TradingView)

Wachsendes Kaufinteresse und Raum für einen Anstieg

Im 4-Stunden-Chart war gestern diese Bewegung auf dem RSI ebenso zu sehen. Während der Kurs tiefere Tiefs erreichte, blieb der RSI auf einem ähnlichen Niveau, was auf ein wachsendes Kaufinteresse und eine mögliche bullishe Divergenz hindeutet. Sollte der Kurs im 4-Stunden-Chart den 200-Tages-EMA testen und es zu einem starken Abverkauf seitens BTC kommen, könnte die blaue Box als letzter Support für Avalanche dienen, bevor ein weiterer Rückgang eintritt. Der RSI befindet sich derzeit bei 47 Punkten und hat noch ausreichend Raum für eine positive Bewegung. Der MACD zeigt kontinuierliches positives Momentum, und das Histogramm könnte sich weiter ins Positive ausweiten.

AVAX 4-Stunden-Chart mit Indikatoren (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.