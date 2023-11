Bitcoin kämpft sich seinen Weg in die Portfolios der Finanzwelt. Wie wurde die Kryptowährung zu dem, was sie heute ist? Eine Spurensuche.

Als Satoshi Nakamoto im Jahr 2008 das Bitcoin Whitepaper in einer Mailingliste an eine Handvoll Cypherpunks und Tech-Nerds geschickt hatte, konnten sich wohl wenige vorstellen, was im Laufe der Jahre passieren würde. Von einer Nerd- zur Schattenwährung hin zum Milliarden-Asset legte der “Orange Coin” eine beeindruckende Karriere hin. Wie wurde Bitcoin zu dem, was es heute ist?

