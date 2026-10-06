Der Krypto-Markt tritt mehrheitlich auf der Stelle. Obwohl einige Positionen im Muster-Depot im Wert zulegen können, ist die Gefahr einer Zwischenkorrektur nicht vom Tisch.

Die Zinsen auf US-Staatsanleihen steigen unvermindert weiter gen Norden. Im Schlepptau zeigt sich der US-Dollarindex DXY ebenfalls weiter stark und wirkt als Gegenwind auf die Kurse im Krypto-Sektor. Im Wochenvergleich kann das Musterdepot moderat an Wert hinzugewinnen. Insbesondere die DeFi-Lending-Plattform Aave sticht bullish hervor und weist ein zweistelliges Kursplus auf. Die Entwicklung des BTC-ECHO Musterdepots zeigt, welchen Kryptowährungen wir weiteres Aufwärtspotenzial zutrauen.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Altcoins im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Zwar zeigt sich der Krypto-Markt mehrheitlich weiter robust, verliert zuletzt aber etwas an Dynamik. Trotz unaufhörlich steigender Yields auf Staatsanleihen in den USA verzeichnet die Mehrheit der Kryptowährungen im Musterportfolio einen Kursanstieg in den letzten sieben Handelstagen. Kurz vor den US-Zwischenwahlen hatten die US-Aufsichtbehörden SEC und CFTC eigene Regulierungsbemühungen auf den Weg gebracht. Anleger scheinen diese Entwicklung zu begrüßen.

Anhaltenden Rückenwind erhält die Krypto-Leitwährung Bitcoin durch frische Zukäufe durch die Bitcoin Treasury Strive. Die größten Positionen im Musterdepot, Bitcoin und Ethereum, weisen auf Wochensicht leichte Kursgewinne auf. Zu den Outperformern im Depot gehört erneut das DeFi-Lending-Protokoll Aave, gefolgt von der größten dezentralen Perpetual-Börse Hyperliquid.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Unser Musterdepot beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Uniswap (UNI), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Hyperliquid (HYPE), den Venice Token (VVV) sowie Phala Network (PHA). Der prozentuale Depot-Anteil im Stablecoin Tether (USDT) bewegt sich unverändert bei knapp 25 Prozent. In Anbetracht der anhaltenden US-Dollarstärke warten wir auf einen Anstieg der Volatilität kurz vor den US-Zwischenwahlen, um bestehende Positionen aufzustocken.

Das Musterdepot tendiert im Wochenvergleich knapp zwei Prozent fester bei 120.484 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot notiert im Wochenvergleich unverändert

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach nur die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Krypto-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Der Bitcoin-Kurs konsolidiert bei rund 85.500 US-Dollar, nachdem der Kurs zuletzt bis knapp 87.000 US-Dollar gestiegen war. Das technische Bild bleibt neutral bis leicht bullish: Der RSI liegt bei 53 Punkten, während Bitcoin knapp über der EMA20 und dem Bollinger-Mittelband handelt. Entscheidend ist nun, ob die Unterstützungszone zwischen 85.300 und 85.400 US-Dollar hält.

Gelingt das, könnte Bitcoin erneut 86.500 bis 87.000 US-Dollar anlaufen. Ein Ausbruch würde Kursziele bis 89.500 US-Dollar aktivieren. Fällt BTC dagegen unter 85.000 US-Dollar und die EMA50 bei rund 84.800 US-Dollar, droht eine Korrektur in Richtung 84.100 bis 82.500 US-Dollar.

Ethereum (ETH)

Ethereum konsolidiert bei rund 2.700 US-Dollar und zeigt ein neutrales bis leicht bullishes Chartbild. Der RSI liegt mit 49 Punkten im neutralen Bereich, während die EMA50 bei rund 2.694 US-Dollar als wichtige Unterstützung dient. Die engen Bollinger-Bänder sprechen zudem dafür, dass eine größere Kursbewegung bevorstehen könnte.

Ein Ausbruch über 2.730 bis 2.740 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 2.800 bis 2.840 US-Dollar öffnen. Fällt Ethereum dagegen nachhaltig unter 2.693 US-Dollar, würde die kurzfristig bullishe Marktstruktur Schaden nehmen und eine Korrektur bis 2.650 beziehungsweise 2.600 US-Dollar wahrscheinlicher.

Solana (SOL)

Solana konsolidiert bei rund 120 US-Dollar und zeigt ein neutrales bis leicht bullishes Chartbild. Der RSI liegt mit 49 Punkten im neutralen Bereich, während SOL oberhalb der EMA50 bei rund 119,50 US-Dollar notiert. Die enge Spanne zwischen den gleitenden Durchschnitten deutet auf eine bevorstehende Richtungsentscheidung hin.

Ein Ausbruch über 122 bis 125 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 128,50 US-Dollar öffnen. Fällt Solana dagegen unter die wichtige Unterstützungszone bei 118,50 US-Dollar, droht eine Korrektur bis 116,80 beziehungsweise 114,50 US-Dollar.

Aave (AAVE)

Aave konsolidiert bei rund 182 US-Dollar und zeigt ein leicht bullishes Chartbild. Der RSI liegt bei 59 Punkten, während AAVE oberhalb der EMA20 bei rund 180 US-Dollar und der EMA50 bei rund 172 US-Dollar handelt. Entscheidend bleibt der Widerstandsbereich zwischen 184 und 188 US-Dollar.

Ein Ausbruch über 188 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 195 bis 205 US-Dollar öffnen. Fällt AAVE dagegen unter die wichtige Unterstützungszone bei 177 US-Dollar, droht eine Korrektur bis 172 beziehungsweise 165 US-Dollar.

Binance Coin (BNB)

BNB konsolidiert bei rund 781 US-Dollar und zeigt ein neutrales bis leicht bullishes Chartbild. Der RSI liegt bei 48 Punkten, während die EMA50 bei rund 778 US-Dollar als wichtige Unterstützung dient. Entscheidend ist nun, ob BNB die Zone um 790 US-Dollar zurückerobern kann.

Ein Ausbruch über den Widerstand bei 810 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 820 bis 850 US-Dollar öffnen. Fällt BNB dagegen unter die EMA50 und anschließend unter 766 US-Dollar, droht eine Korrektur bis 750 beziehungsweise 730 US-Dollar.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals notiert bei rund 0,85 US-Dollar und zeigt kurzfristig ein neutral bis bullishes Chartbild. Der Kurs hält sich oberhalb der EMA20 bei 0,834 US-Dollar, während der RSI mit 64 Punkten weiterhin Aufwärtsmomentum signalisiert. Entscheidend ist nun der Widerstand bei 0,871 US-Dollar.

Ein Ausbruch darüber könnte den Weg über 0,886 US-Dollar in Richtung 0,95 US-Dollar öffnen. Fällt VIRTUAL dagegen unter die EMA20 bei 0,834 US-Dollar, droht eine Korrektur in Richtung 0,803 beziehungsweise 0,76 US-Dollar.

Canton (CC)

Die RWA-Blockchain Canton (CC) tendiert zuletzt seitwärts. Höhere Tiefs deuten jedoch auf eine anhaltende Kursstabilisierung hin. Nach einem Retest der gleitenden Durchschnittslinie EMA‑50 bei 0,116 US-Dollar versucht sich der CC-Kurs in den letzten Tagen oberhalb der 200-Tagelinie bei 0,125 US-Dollar zu behaupten. Setzt die Kryptowährung ihre Anstiegsbewegung zeitnah fort, und kann den horizontalen Resist bei 0,140 US-Dollar nachhaltig überwinden, käme das Vormonatshoch bei 0,147 US-Dollar als Zielmarke in den Fokus. Ein erneuter Rückfall unter die 20-Tagelinie bei 0,121 US-Dollar könnte Canton hingegen erneut bis an das Vorwochentief korrigieren lassen.

Zwar stabilisiert sich der RSI-Indikator zuletzt im bullishen Terrain, frische Impulse blieben zuletzt jedoch aus. Erst ein dynamischer Anstieg des Momentum-Indikators könnte dem CC-Kurs frischen Rückenwind verleihen.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid könnte die jüngste Korrekturbewegung bereits abgeschlossen haben. Ausgehend vom Verlaufstief bei 84,66 US-Dollar stieg der HYPE-Kurs zurück über den EMA-20 auf 93,63 US-Dollar. Solange sich die Perpetual-Dex nun oberhalb der gleitenden Durchschnittslinie bei 89,75 US-Dollar behaupten kann, scheint ein Angriff auf das Allzeithoch bei 97,99 US-Dollar nur eine Frage der Zeit. Wird die psychologisch relevante Marke von 100 US-Dollar sodann überwunden, wäre Platz in Richtung 102,86 US-Dollar. Weitere bullishe Zielmarken finden sich in der aktuellen Hyperliquid-Kursanalyse. Sollte der Kurs hingegen erneut schwächeln und unter 87,67 US-Dollar zurückfallen, ist ein Retest des Vorwochentiefs nicht auszuschließen.

Der Momentum-Indikator RSI hat sich in der neutralen Zone stabilisieren können und in den letzten Tagen ein frisches Kaufsignal ausgebildet. Der Anstieg ist jedoch als moderat zu bewerten. Erst eine dynamische Folgebewegung würde die Chance eines nachhaltigen Kurssprungs wieder steigern.

Ripple (XRP)

XRP konsolidiert bei rund 1,50 US-Dollar und zeigt ein neutrales bis leicht bullishes Chartbild. Der RSI liegt bei 48 Punkten, während sich der Kurs eng um EMA20 und EMA50 bewegt. Die sinkende Volatilität deutet darauf hin, dass eine größere Richtungsbewegung bevorstehen könnte.

Ein Ausbruch über 1,52 bis 1,56 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 1,61 bis 1,70 US-Dollar öffnen. Fällt XRP dagegen unter die Unterstützung bei 1,47 US-Dollar, droht eine Korrektur bis 1,43 beziehungsweise 1,38 US-Dollar.

Phala Network (PHA)

Nachdem der Kurs des Privacy AI-Coins Phala (PHA) zwischenzeitlich ein neues Verlaufshoch bei 0,100 US-Dollar ausbilden konnte, sorgten Gewinnmitnahmen für einen Rücksetzer bis an das Ausbruchsniveau bei 0,062 US-Dollar. Hier stabilisierte sich der Kurs und stieg in der Folge zurück auf aktuell 0,077 US-Dollar. In den letzten Tagen oszillierte der PHA-Kurs um diese Kursmarke. Weder Bullen noch Bären konnten frische Akzente setzen. Um die Aufwärtsbewegung fortzusetzen, muss Phala dynamisch über den Resist bei 0,080 US-Dollar ausbrechen. Sodann wäre eine Trendfortsetzung in Richtung 0,087 US-Dollar einzuplanen. Rutscht der Altcoin hingegen unter das Wochentief bei 0,068 US-Dollar ab, ist ein Retest der 20-Tagelinie bei 0,062 US-Dollar wahrscheinlich.

Der RSI taxiert trotz Abkühlung weiter im bullishen Terrain, was die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Kursanstiegs in Richtung Vormonatshoch erhöht. Solange der Momentum-Indikator nicht nachhaltig in die neutrale Zone wegbricht und das bestehende Kaufsignal negiert, hat die Käuferseite das Ruder in der Hand.

Venice Token (VVV)

Der Venice Token (VVV) scheiterte in den letzten Handelstagen bei dem Versuch, zurück in Richtung seiner Höchststände aus dem September bei 34,61 US-Dollar vorzudringen. Zuletzt oszillierte der VVV-Kurs um die 20-Tagelinie bei aktuell 27,46 US-Dollar. Solange diese gleitende Durchschnittslinie nicht nachhaltig unterboten wird, ist der Blick unverändert gen Norden zu richten. Ein Tagesschlusskurs oberhalb der 30,21 US-Dollar dürfte die Kryptowährung in Richtung 32,07 US-Dollar befördern. Weitet sich die Kursschwäche hingegen aus, käme die 50-Tagelinie bei 23,72 US-Dollar als Korrekturziel in den Fokus.

Der RSI-Indikator indiziert aktuell fallendes Momentum und droht, in die neutrale Zone nachzugeben. Zwischen 45 und 55 muss sich der RSI stabilisieren, um die Chance auf eine bullishe Trendfortsetzung zu wahren.

Uniswap (UNI)

Uniswap notiert bei rund 8,87 US-Dollar und zeigt kurzfristig ein bärisches Chartbild. UNI handelt unter EMA20 und EMA50, während der RSI mit 43 Punkten weiteres Abwärtspotenzial signalisiert. Entscheidend ist nun die Unterstützungszone bei 8,85 bis 8,90 US-Dollar.

Ein Bruch dieser Zone könnte eine Korrektur in Richtung 8,40 bis 8,00 US-Dollar auslösen. Gelingt dagegen die Rückkehr über 9,20 US-Dollar, würde sich das Chartbild aufhellen und Kursziele zwischen 9,80 und 10,40 US-Dollar aktivieren.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

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Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Der Krypto-Markt kann die Situation am Markt für Staatsanleihen bislang ausblenden. Trotz steigender Renditen auf T-Bonds und T-Bills in den USA zeigen sich die meisten Kryptowährungen weiterhin robust. Während die Edelmetalle Gold und Silber infolge des US-Dollaranstiegs zuletzt schwächelten, knüpfen Bitcoin und Ethereum bislang an ihre Stärke im Vormonat September an. Mit Blick auf die charttechnische Situation haben die Kursbewegungen zuletzt jedoch ebenfalls an Dynamik eingebüßt. Ein Anstieg der Volatilität knapp vier Wochen vor den US-Zwischenwahlen muss weiterhin eingeplant werden.

Insbesondere das zunehmende Ungleichgewicht zwischen gehebelten Longs- und Shorts erhöht in Zeiten eines weiterhin unterdurchschnittlichen Handelsvolumens am Spot-Markt die Wahrscheinlichkeit eines Kursrücksetzers der Krypto-Leitwährung Bitcoin, welche auch den restlichen Sektor mit gen Süden ziehen könnte. Obwohl der Handelsmonat Oktober historisch betrachtet einer der bullishsten Monate ist, könnten die Market-Maker versuchen, den 3:1‑Überhang der Long-Positionen am Futures-Markt zu liquidieren. Die Cash-Quote von knapp 25 Prozent erlaubt uns, auf dieses Szenario zu reagieren und an charttechnisch wichtigen Unterstützungsniveaus zuzukaufen.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Zur Wochenmitte schauen Investoren auf die Inflationserwartungen der New York Fed sowie später am Abend auf die Veröffentlichung des Protokolls zur jüngsten Sitzung der US-Zentralbank Federal Reserve. Am Donnerstag werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosengeld präsentiert, am frühen Nachmittag legt die Europäische Zentralbank (EZB) zudem das Sitzungsprotokoll zur letzten Leitzinsentscheidung im September vor.

Zum Wochenschluss am Freitag veröffentlicht die Universität Michigan ihre vorläufige Umfrage zur Verbraucherstimmung. Neben einer Rede von Dallas-Fed-Präsidentin Lorie Logan am Dienstagabend US-Zeit stehen am Donnerstag außerdem die letzten relevanten Quartalszahlen für diese Berichtsaison an. Der Getränkehersteller Pepsi veröffentlicht sein neuestes Zahlenwerk.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.