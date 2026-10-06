Strive kauft 2.000 weitere Bitcoin und rückt damit näher an MARA heran. Doch der Weg zum selbst gesteckten Ziel wird anspruchsvoller.

Bitcoin Treasury Strive kauft 2.000 BTC – doch jetzt beginnt der schwierige Teil

Bitcoin Treasury Strive kauft 2.000 BTC – doch jetzt beginnt der schwierige Teil

Strive hat seine Bitcoin-Reserve um weitere 2.000 BTC ausgebaut und dafür rund 169 Millionen US-Dollar investiert. Zwischen dem 28. September und dem 2. Oktober zahlte das Unternehmen im Schnitt 84.422 US-Dollar je Bitcoin, das geht aus einer Einreichung bei der SEC hervor. Damit hält Strive nun 29.462 BTC im Wert von rund 2,55 Milliarden US-Dollar. Der Abstand zu MARA, derzeit die viertgrößte börsennotierte Bitcoin Treasury, schrumpft damit auf 6.115 BTC.

Für Strive war es der größte Zukauf seit dem 2. Juni, als das Unternehmen 2.500 Bitcoin erworben hatte. Finanziert wurden die jüngsten Käufe vor allem über den Verkauf von SATA-Vorzugsaktien.

Strive will Bitcoin-Bestand weiter aufstocken

Im dritten Quartal kaufte Strive insgesamt 8.137 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 78.885 US-Dollar. Zum 30. September verfügte das Unternehmen zudem über knapp 285 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln.

Seit Anfang des Jahres ist die Strive-Aktie um 99 Prozent gestiegen. Bitcoin ist hingegen um fünf Prozent gefallen I Quelle: Tradingview

Doch CEO Matt Cole hat sich ein großes Ziel gesetzt: Strive will zur weltweit zweitgrößten börsennotierten Bitcoin Treasury aufsteigen. Laut Daten von Bitcoin Treasuries hält diese Position aktuell Metaplanet mit 44.000 BTC vor Twenty One mit 43.514 BTC. Strive fehlen damit 14.538 Bitcoin. Bei noch rund zwölf Wochen bis zum Jahresende müsste das Unternehmen durchschnittlich etwa 1.212 BTC pro Woche zukaufen, sofern Metaplanet seinen Bestand nicht weiter erhöht.

Strategy und Bitmine kaufen ebenfalls nach

Den ersten Platz behauptet weiterhin Michael Saylors Unternehmen Strategy. Man erwarb zuletzt weitere 334 Bitcoin für 28,7 Millionen US-Dollar und hält nun 848.000 BTC. Für das dritte Quartal meldete Strategy zudem einen Buchgewinn von 21 Milliarden US-Dollar.

Auch Bitmine stockt seine Reserve auf – natürlich aber mit neuen Ether. Das Unternehmen kaufte zuletzt 15.112 ETH und hält nun 6.016.414 ETH. Nach eigenen Angaben entspricht das rund 4,9 Prozent des gesamten Ethereum-Angebots und damit 99 Prozent des selbst gesetzten Ziels von fünf Prozent.