DePIN ist Schlagwort für einen neuen Trend am Krypto-Markt: Dezentralisierung von Infrastrukturen. Die vielversprechendsten Projekte im Überblick.

In diesem Artikel erfährst du: Welche Entwicklungen DePIN vorantreibt

Was die größten Projekte am Krypto-Markt sind

Ob sich DePIN-Coins für Anleger lohnen

Die Ausschau nach neuen Trends am Krypto-Markt ist schon beinahe eine Zwangsstörung. Umso entspannter kann man den Hype sogenannter DePIN-Projekte auf sich zukommen lassen. Anders als so manch aufgebauschtes Buzzword blickt der Bereich auf einige Jahre Entwicklungsarbeit zurück. Ob Filecoin, Render, Helium oder das Theta Network: Die Dezentralisierung von Infrastrukturnetzen ist ein erprobtes Konzept, das mit DePIN einen neuen, griffigen Namen bekommen hat – und dem großes Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren nachgesagt wird.