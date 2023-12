Andere Länder, andere Gesetze. Im letzten Teil der Krypto-Steuer-Trilogie schauen wir auf die Besteuerung von Staking, Lending und Airdrops in der DACH-Region.

So versteuert die DACH-Region Staking, Lending und Airdrops

So versteuert die DACH-Region Staking, Lending und Airdrops

Wer mit Kryptowährungen handelt, muss Steuern zahlen. Klingt einfach, ist unter Umständen aber komplexer als gedacht. Auch, weil jedes Land eigene Regelungen für den Handel mit Bitcoin und Co. hat – so auch die DACH-Region. In unserer Steuerserie schauten wir bisher, wie Einnahmen aus Krypto-Trading versteuert wurden. Und welche Regeln bei NFTs, Mining und Verlustverrechnungen beachtet werden müssen. Im letzten Teil unserer Trilogie blicken wir nun auf Staking, Lending und Airdrops. Dazu sprach BTC-ECHO mit Steuerexperte Hendrik Arendt.