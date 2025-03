Die Unberechenbarkeit der Trump-Regierung hält Bitcoin-Anleger und Aktionäre seit Wochen gleichermaßen in Atem. Ob Zolldrohungen, Säbelrasseln oder die Gefahr einer US-Rezession – selten ging die makroökonomische Situation mit so vielen Fragezeichen einher. Doch ein Bitcoin-Investor der ersten Stunde ist sich sicher, dass all diese Faktoren mittel- bis langfristig gar keine Rolle für die BTC-Kursentwicklung spielen. In einem neuen Interview erklärt BitMEX-Gründer Arthur Hayes kurz und knapp: “Alles, was mich interessiert, ist Fiat-Liquidität.” Wohin sich der Preis von Bitcoin jetzt und in Zukunft bewege, hängt dem Krypto-Milliardär zufolge ausschließlich davon ab “wie viele Dollar, Euro, Yen und Yuan geschaffen und vernichtet” werden.

Ob der US-Präsident nun Zölle in Höhe von 2 Prozent oder 50 Prozent auf ausländische Produkte verhängt sei “völlig egal”, weil am Ende die US-Notenbank für die lockere Geldpolitik sorgen werde, welche “wir für einen Wertzuwachs unserer Portfolios” benötigen. Der Tonfall des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell habe sich bei der letzten Pressekonferenz trotz ausbleibender Zinssenkungen bereits klar verändert, obwohl sich die US-Inflationsrate noch immer oberhalb der offiziell anvisierten 2 Prozent befindet.

“Sie werden die Wirtschaft ankurbeln und mehr Geld drucken als je zuvor”, prophezeite der Krypto-Milliardär erst vor wenigen Wochen in Hinblick auf die Pläne der US-Regierung. Von der neuen Geldschwemme könnten Bitcoin und andere Krypto-Assets massiv profitieren. Nur ein Hindernis gebe es kurzfristig noch: “Der April ist normalerweise ein schwieriger Monat, denn in den USA ist Steuersaison. Der 15. April ist der Stichtag.” Wenn Investoren ihre Steuern für das Vorjahr begleichen müssen, kommt es laut Hayes typischerweise zu einem Abverkauf verschiedenster Assets.

Wohin die Federal Reserve den Bitcoin-Kurs katapultieren könnte

Das Schlimmste dürften Bitcoin-Investoren aber bereits ausgestanden haben: “Wir haben wahrscheinlich einen Boden bei 76.000 US-Dollar erreicht.” Zwar könne es trotzdem passieren, dass der BTC-Kurs in den kommenden Wochen nochmal auf dieses Level zurückfällt. Doch der Krypto-Unternehmer meint zuversichtlich: “Wenn ich eine Wette eingehen müsste, würde ich darauf wetten, dass wir eher höher als tiefer gehen.”

Zu einer ähnlichen Einschätzung kam jüngst Markus Thielen, der Gründer von 10x Research. In seinem neuesten Krypto-Report betonte er dennoch, dass “kein klarer Katalysator für eine sofortige parabolische Rallye” in Sicht sei. Dementsprechend könnte die Gefahr eines Bitcoin-Crashs beiden Experten zufolge zwar überwunden sein, aber eine mehrmonatige Seitwärtsbewegung der Krypto-Leitwährung kann noch nicht ausgeschlossen werden.

Wie er schon im BTC-ECHO Interview hervorhob, ist Hayes langfristig davon überzeugt, dass Bitcoin die 1.000.000 US-Dollarmarke erreichen wird. Für den bevorstehenden Krypto-Bullrun prognostiziert er nun vergleichsweise zurückhaltend: “Vielleicht werden es 600.000 US-Dollar oder 500.000 US-Dollar oder 250.000 US-Dollar oder irgendeine runde Zahl, die der menschliche Verstand aus einem willkürlichen Grund für wichtig hält.”

Wenn dieser “numerisch interessante” Bitcoin-Kurs erreicht sei, könnten die Erwartungen der Krypto-Anleger aufgrund der Fiatgeldschöpfung ein übertriebenes Niveau erreichen. “Und an diesem Punkt ist es wahrscheinlich an der Zeit, alles zu verkaufen”, warnt Arthur Hayes. Warum es sich lohnen könnte, an den eigenen Bitcoin-Beständen trotz kurzfristiger Übertreibungen dauerhaft festzuhalten, erklärte kürzlich Strike-CEO Jack Mallers.