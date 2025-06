Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Circle startet Börsengang – BlackRock steigt ein

Diese Woche wurde es offiziell. Circle, das zweitgrößte Stablecoin-Unternehmen der Welt, wird an die Börse gehen. Der Emittent hinter USDC reichte am Dienstag einen entsprechenden Antrag bei der SEC ein. 24 Millionen Aktien plant die Krypto-Firma auszugeben. Damit will man 250 Millionen US-Dollar an Kapital generieren.

Berichten von Bloomberg zufolge, soll der Vermögensverwalter BlackRock bereits signalisiert haben, sich 10 Prozent der Anteile sichern zu wollen.

GameStop kauft erstmals Bitcoin

Für GameStop ging am vergangene Mittwoch einen historischen Schritt. Erstmals in der Unternehmensgeschichte kaufte der Videospielhändler Bitcoin. 513 Millionen US-Dollar nahm die Firma in die Hand, um 4.710 BTC zu erwerben. Entsprechende Pläne waren bereits seit März bekannt.

Mehr zur Krypto-Strategie von GameStop lest ihr hier: GameStop: Mit dem Strategy-Playbook zur ultimativen Retail-Aktie?

USA arbeiten am nächsten Krypto-Gesetz

Die USA machen weiter Tempo in Sachen Krypto-Regulierung. Am 29. Mai reichten Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses neuen Gesetzentwurf zur Strukturierung des Kryptomarktes ein: den CLARITY Act. Er sieht unter anderem vor, Regelungen der Wertpapiergesetze rückwirkend zugunsten von Krypto zu ändern und weite Teile der Branche der Aufsicht der CFTC zu unterstellen.

SEC lässt Klage gegen Krypto-Börse Binance fallen

Der nächste große Krypto-Streit steht vor seiner Beendigung. Die US-Börsenaufsicht SEC soll laut Gerichtsdokumenten die Klage gegen den Handelsplatz Binance einstellen. Fast zwei Jahre dauerte der Rechtsstreit. Die Behörde warf dem Unternehmen vor, ihre Geschäfte unregistriert und damit illegal betrieben zu haben.

Gibt das Gericht dem Antrag statt, kann die SEC diese Klage gegen Binance in Zukunft nicht erneut einreichen.

Champions League: Finalist PSG hält BTC

Der diesjährige Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain (PSG) hat als erster großer Sportverein Bitcoin-Investitionen offengelegt. Das gab der Fußballclub am Rande der Bitcoin 2025 in Las Vegas bekannt. “Wir haben es immer noch in unseren Büchern”, sagt Par Helgosson, Leiter von PSG Labs.

Unklar ist, wie viele Bitcoin tatsächlich in der Bilanz des Vereins zu finden sind und ob, weitere Akquisitionen geplant sind.