In diesem Artikel erfährst du: Wieviel GameStop in Bitcoin investieren möchte

Warum das Unternehmen eine so starke Community hat

Was uns der Blick auf die Bilanz verrät

Wie sich das ganze Geschäftsmodell ändern könnte

Weshalb GME so ein hohes Kurspotenzial hat

Wer erinnert sich nicht an die atemberaubende Rallye der GameStop-Aktie Anfang 2021, welche selbst Hedgefonds wie Melvin Capital in Bedrängnis brachte. Shortseller mussten damals auf die harte Tour die nicht zu unterschätzende Relevanz und Hartnäckigkeit von Privatanlegern kennenlernen. Die auf Reddit aktive WallStreetBets-Community wollte den großen TradFi-Institutionen unbedingt eins auswischen. Dafür ließen die mit Diamond Hands ausgestatteten Shareholder GME in astronomische Höhen schnellen.

Nun springt das mit seinem eigentlichen Geschäftsmodell strauchelnde Videospielunternehmen auf den Strategy-Zug auf und investiert in Bitcoin. Die MSTR-Aktie erlebte durch die BTC-Rallye im November ebenfalls einen astronomischen Kurssprung. Auch sie wird zu einem verhältnismäßig hohen Teil durch Privatanleger getrieben. So mancher risikoaffine Investor fragt sich daher: Braut sich da was zusammen? Kann GameStop durch den Kurswechsel nun zur ultimativen Retail-Aktie mutieren und bei einem wohlwollenderen makroökonomischen Umfeld sogar MSTR abhängen?

