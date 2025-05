Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Das sagen die Experten zum Bitcoin-Allzeithoch

Bitcoin hat es erneut geschafft: Die Kryptowährung hat mit der Marke von 112.000 US-Dollar ein neues Allzeithoch aufgestellt – ein Meilenstein, der Anleger begeistert, aber auch viele Fragen aufwirft. Ist das der Beginn einer neuen Rallye oder stehen wir kurz vor der nächsten Korrektur? Fest steht: Der aktuelle Anstieg unterscheidet sich von früheren Bullenmärkten. Dieses Mal dominieren institutionelle Kapitalzuflüsse, makroökonomische Umbrüche und eine rapide sinkende Angebotsmenge das Geschehen. Einige Beobachter sprechen bereits von einem Paradigmenwechsel, der Bitcoin endgültig aus der Nische holt – hinein ins Zentrum des globalen Finanzsystems.

BTC-ECHO hat führende Stimmen aus der Kryptobranche eingeholt – von Strategen großer Börsen und Fonds über Ökonomen bis zu Bitcoin-Veteranen. Eines wird schnell klar: Dieses Allzeithoch ist mehr als nur eine Zahl. Es markiert einen möglichen Wendepunkt.

Alles Weitere erfahrt ihr hier: Wie geht es nach dem Bitcoin Allzeithoch weiter? Das sagen die Experten

Hyperliquid legt Turbomodus ein – das steckt dahinter

Kaum ein Krypto-Projekt hat so eingeschlagen wie die dezentrale Trading-Plattform Hyperliquid. Analysten loben das Projekt für seine überzeugenden Metriken – Trader schätzen die blitzschnelle Ausführung und die vielseitigen Funktionen. Der Erfolg bringt selbst zentralisierte Giganten wie Binance ins Schwitzen. Nun könnte es sogar Solana das Narrativ als “dezentrales NASDAQ“ streitig machen. Ist es Zeit für eine Umschichtung?

Die Antwort gibt es hier: Ist Hyperliquid das nächste Solana?

Trending Coins: Cookie – KI-Agenten-Geheimtipp?

Kann nach dem Bitcoin Allzeithoch auch der Altcoin-Markt wieder anziehen, dürften Token aus dem KI- und insbesondere dem KI-Agenten-Subsektor am stärksten zulegen. Auf einzelne Agenten wie aixbt zu setzen, gleicht jedoch einer Lotterie. Weniger riskant ist da die Wette auf Launchpads wie Virtuals Protocol – oder Analytics-Provider Cookie.

Das Krypto-Projekt fokussiert sich darauf, die Aktivitäten von KI-Agenten im Krypto-Space zu sammeln, zu indexieren und transparent aufzubereiten. Zudem betritt die als DAO (Decentralized Autonomous Organization) aufgesetzte Unternehmung nun den InfoFi-Markt und nimmt damit den Konkurrenzkampf mit Platzhirsch Kaito AI auf. Der Token des Projekts konnte bereits wieder stark zulegen, ist jedoch noch weit vom Allzeithoch entfernt. Viele sehen daher bei COOKIE aktuell eine gute Einstiegsgelegenheit.

Alle weiteren Infos erhaltet ihr hier: Cookie: Geheimtipp im KI-Agenten-Sektor?

Ein Bitcoin-Änderungsvorschlag erzürnt die Community

Die Bitcoin-Szene ist in Aufruhr: Laut einem Vorschlag (Bip177) sollen Satoshis – vergleichbar mit Cents – künftig umbenannt werden: in Bitcoin. Das soll Verwirrung vermeiden und Berechnungen, beispielsweise beim Bezahlen mit BTC, vereinfachen. Unterstützt wird dieser Vorschlag unter anderem von Jack Dorsey. Doch was steckt hinter Bip177 und wieso könnte es dadurch bald 2,1 Billiarden Bitcoin geben? Wir haben den Github-Vorschlag analysiert.

Nähere Informationen gibt es hier: Satoshi verwirrt? Warum es bald 2,1 Billiarden Bitcoin geben soll

Bitcoin: Die aktuelle Kursanalyse

Bitcoin (BTC) konnte sich in den letzten Tagen von seiner zwischenzeitlichen Verschnaufpause befreien und durch den Ausbruch über die starke Widerstandszone um 106.000 US-Dollar auf ein neues Allzeithoch bei 111.903 US-Dollar durchmarschieren.

Welche Zielmarken durch den Sprung über die bisherige Höchstmarke vom 20. Januar nun in den Blick der Anleger geraten, bespricht diese Kursanalyse vom 22. Mai: Bitcoin: Wie weit kann die Ausbruchsbewegung gehen?