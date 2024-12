Was haben Eminem, Jason Derulo und Alt-J gemeinsam? Sie haben in Songs Krypto gereferenced. Und sind damit nicht allein in der Musikbranche.

Was haben Eminem, Jason Derulo und die Indieband Alt-J gemeinsam? Alle sangen oder rappten schon einmal über Krypto. Und damit sind sie nicht die Einzigen in der Musikbranche. Nicht nur Geld wird heutzutage in Songs besungen und berappt, sondern auch Krypto im Allgemeinen oder bestimmte Währungen.

1. Acapulco – Jason Derulo

“Did I win the lottery or am I gonna pay? /Damn, you got me, likе bitcoin and like Doge / I’m rich with you besidе me, ’cause you’re not coin-based”, singt der R&B-/Pop-Sänger Jason Derulo im Herbst 2021. Dass seine Faszination für Krypto anhielt, zeigt seine 2024 veröffentlichte Memecoin JASON auf der Solana-Blockchain. Jedoch ging das bisher nach hinten los – einige Nutzer warfen ihm Betrug vor. Sein eigener Coin läuft gegen null und wird so gut wie nicht mehr gehandelt.

2. Not Alike – Eminem

“Remember everybody used to bite Nickel / now everybody doing Bitcoin” rappt der Künstler Royce Da 5’9′ im Eminem-Song “Not Alike”, der im Jahr 2018 auf dem zehnten Studioalbum der Rap-Legende veröffentlicht wurde. Damit war Eminem ziemlich früh dran mit dem Thema. Das Magazin Bezinga hat im September ausgerechnet, wie viel man heute hätte, wenn man damals, als der Song herauskam, wirklich Bitcoin für 1.000 US-Dollar gekauft hätte: 8.253,84 US-Dollar, was einer Steigerung von 725,38 Prozent entspricht.

3. Bitcoins – Capital Bra feat. Farid Bang

Auch deutsche Rapper bauen Bitcoin-Referenzen in ihre Songs ein, so auch Capital Bra und Farid Bang im 2022 veröffentlichten “Bitcoins”. “Ich hab’ keine Ahnung von Bitcoins (nein)”, rappen die beiden. Dass das eher ironisch gemeint ist, zeigt eine Instagram-Story, in der Farid Bang 2022 seine Krypto-Investments geteilt hat. Auch Kollegah, Pa Sports und Kool Savas sollen schon 2018 in Krypto investiert gewesen sein.

4.Hard Drive Gold – Alt-J

“Oh, mama, did you tell Sue I’m a millionaire now, baby? / Trading that crypto” singt Joe Newman von der britischen Indie-Rock-Band Alt-J in dem Song Hard Drive Gold. Der Song soll während des Bull-Runs im Jahr 2021 entstanden sein und wurde 2022 auf dem Album “The Dream” veröffentlicht – ziemlich passend, denn der Song handelt genau davon, einem Traum, bei dem ein Junge schnell durch Krypto reich wird.

Dies war das erste Mal, dass die Band Kryptowährungen in einem Song erwähnte. Ganz überraschend ist das nicht, denn die britische Band verarbeitet gern popkulturelle Themen in ihren Songs. Die Bridge passt perfekt zur aktuellen Stimmung des Marktes: “Don’t be afraid to make, to make money, boy!”

5. Alpaca Socks – Max Min

Ein schwarz-weißes Video, ein starkes Schlagzeug und eingängige Gitarrenklänge, die den Sänger begleiten: Bereits im Jahr 2011 sagte “Max Min”, so zumindest sein YouTube-Accountname, in seinem Song Alpaca Socks die Zukunft voraus: “We don’t need no banks / We will take control / Building up on trust / Growing every day”. Damals betrug der Preis für einen Bitcoin rund 4 Dollar.

Der Verweis geht auf eines der ersten Unternehmen zurück, das die digitale Währung akzeptierte, einen Online-Shop, der Socken aus Alpakawolle verkaufte und seine Kunden mit Bitcoin bezahlen ließ.

6. When Moon – Lil Bubble

Abgesehen von etablierten Künstlern, die Kryptowährungen sporadisch erwähnen, während sonst über andere Themen singen oder rappen, gibt es auch Fans und Hobbymusiker, die Texte zu Themen rund um Bitcoin, Handel auf die Melodien allseits bekannter Songs dichten und daraus Cover basteln. Einige solcher Songs findet man beispielsweise auf YouTube.

Ein solches Cover ist “When Moon” vom YouTuber Lil Bubble. Es ist eine Krypto-Parodie auf die Melodie von Tears for Fears’ Mad World (1983), in der Folgendes gesungen wird. “All around me are my heavy shitcoins/ no more bitcoins, no more bitcoins…” Auf YouTube gibt es dazu noch ein Musikvideo, in dem eine Person in einem Raumanzug auf einer Mülltonne sitzt und Gitarre spielt.

Mehr als Krypto-Songs: Weitere Connections zwischen Krypto und Musik

Weitere Beispiele für Krypto-Coversongs sind “Blockchainian Rhapsody” (Crypto Karaoke, 2018) sowie “Just Got Mt. Goxed!” von YouTuber ZhouTonged (2014) auf dem Beat von Snoop Doggs “Drop It Like It’s Hot”.

Darüber hinaus sind oder waren zahlreiche Künstler in den Krypto-Space investiert, so beispielsweise die Indie-Band The Wombats und der DJ Steve Aoki, die eigene NFTs herausbrachten. Ein Pionier auf dem Gebiet ist der Rapper 50 Cent, der für sein Album “Animal Ambition” im Jahr 2014 Bitcoin als Zahlungsmittel entgegengenommen haben soll. Was wirklich mit diesem Bitcoin passiert ist und ob der Rapper davon profitiert hat, ist unklar – denn 2018 hat er Insolvenz angemeldet.

Wenn ein Thema so groß ist, dass Künstler es in ihre Songtexte einbauen, deutet das darauf hin, dass es langsam aber sicher im Mainstream ankommt. Rapper, Sänger und Bands bauen so eine Brücke zwischen dem Krypto-Space und Musik.

Wieso das interessant für Investoren ist

Ein Bericht der Investmentplattform Public über Privatanleger aus dem 2023 zeigt, dass kulturelle Trends eine große Rolle in den Investmententscheidungen einiger Anleger spielen.

“Popkultur war schon immer mit dem Aktienmarkt verflochten. Mit dem Aufkommen der sozialen Medien und des Internets hat sich diese Verbindung noch verstärkt. Von Modetrends bis hin zu politischen Ansichten haben Influencer eine Art, unser Denken und Verhalten zu beeinflussen”, heißt es auf dem Blog StockGro. Dies lässt sich leicht auf Kryptowährungen übertragen, die nur innerhalb des Internets existieren.

Selbst wenn ein Fan der Musik noch nie selbst Bitcoin gehandelt oder Dogecoin gekauft hat, wird er sich möglicherweise fragen: Wovon spricht mein Lieblingsartist da? Und sich vielleicht eher mit dem Thema auseinandersetzen. Außerdem wird dadurch das Medienecho rund um Kryptowährungen größer. Beispielsweise, wenn das Musikmagazin Rolling Stone den Alt-J-Song “Hard Drive Gold” analysiert.

Wie sich mediale Aufmerksamkeit auf den Kurs von Bitcoin auswirkt, haben sich auch Forscher in einem 2019 in Finance Research Letters veröffentlichten Bericht erörtert. Ihre Ergebnisse deuteten darauf hin, “dass die Bitcoin-Preise zum Teil durch eine Eigendynamik der Medienaufmerksamkeit in sozialen Netzwerken angetrieben werden.”

Wenn Tech-Themen die Popkultur beeinflussen, werden Künstler für ihre Fans zu Vorbildern. Und wenn Rapper wie Logic, 50 Cent, Nas und Meek Mill Bitcoin oder Dogecoin kaufen und in den sozialen Medien darüber berichten, nehmen sie Einfluss auf die Wahrnehmung der digitalen Währungen. Außerdem schaffen sie damit Vertrauen innerhalb ihrer Fanbase.