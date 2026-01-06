Der Krypto-Markt dreht allmählich auf. In Anbetracht des starken Jahresauftakts haben wir weitere Zukäufe im Musterdepot getätigt.

Der Krypto-Markt kann sich zu Jahresbeginn vorerst erholen. Getrieben von einem Kursanstieg der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) zeigte sich auch der Altcoin-Sektor von seiner bullishen Seite. Wir nutzen die neuerliche Zuversicht und erweiterten das Musterdepot um mehrere Positionen. Das BTC-ECHO Musterdepot zeigt, wie du jetzt handeln kannst, um langfristig zu profitieren.

Das Krypto-Portfolio zeigt stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das treibt die Kurse aktuell

Bitcoin stieg zu Wochenbeginn zurück über 94.000 US-Dollar, dem höchsten Wert seit 9. Dezember. Auch viele Altcoins machten deutlich an Boden gut und können die Kursschwäche der Vorwochen vorerst abschütteln. Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum gewinnt auf Wochensicht knapp neun Prozent an Wert hinzu. Die Highspeed Blockchain Solana profitiert derweil von einer Kursrallye im Memecoin-Space und gewinnt 13 Prozent. Komplettiert wird die starke Performance von einem Kurszuwachs des Binance Coins um sieben Prozentpunkte sowie des DeFi-Projekts Aave welches seinen Kursverlust der Vorwoche mit einem Sprung um 17 Prozent nahezu egalisieren kann. Einzig der Kurs des Privacy-Coins Zcash tendiert nach starken Vorwochen um fünf Prozentpunkte leichter.

So ist das Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Das Musterportfolio wurde um eine Position in den AI-Coin Virtuals Protocol (VIRTUAL) auf sieben Coins erweitert. Zudem wurde die bestehende Bitcoin-Position vergrößert. Neben der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung befinden sich unverändert Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE) sowie Binance Coin (BNB) und Zcash (ZEC) im Depot. Trotz der Jahresauftaktrallye sind rund 45 Prozent des Investitionskapitals weiterhin im Stablecoin Tether (USDT) angelegt. Solange der bullishe Turnaround nicht vollends bestätigt ist, wird weiterhin “Futter” für mögliche Kursrücksetzer trocken gehalten. Infolge des aktuellen Kursanstiegs weist das Portfolio einen Kursanstieg von 4,2 Prozent im Wochenvergleich auf.

Das BTC-ECHO Musterdepot hat sich gut erholt

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter Portfolio alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Zwei neue Transaktionen in den letzten sieben Handelstagen

Nachdem in den Vorwochen keine Zukäufe getätigt wurden, haben wir das Musterdepot in Anbetracht des starken Jahresauftakts um zwei Positionen ergänzt. In den letzten sieben Handelstagen haben wir die bestehende Bitcoin Position um 0,1 BTC erweitert sowie 2.000 Coins des Virtual Protocols hinzugenommen. Die relative Stärke dieses Altcoins im Verhältnis zur Konkurrenz hat uns überzeugt. Um die Zukäufe von Kryptowährungen auch im eigenen Portfolio abzubilden, empfiehlt sich die Krypto-Börse Coinbase, bei der Neukunden einen Willkommensbonus von 30 Euro erhalten können.

BTC ist seit dem Kauf moderat im Plus

Virtuals Protocol konnte seit dem Kauf zweistellig im Wert zulegen

Performance-Check: So lief das Portfolio diese Woche

Der Markt kann seit Jahresbeginn eine Erholung einläuten. Ob dieses die erhoffte nachhaltige Trendwende darstellt, muss sich trotz eines starken Wochenauftakts noch bestätigen. Zwar konnten sich die im Musterdepot vorhandenen Kryptowährungen teils deutlich von ihren Vorwochentiefs gen Norden absetzen, erst eine nachhaltige Ausbruchsbewegung der Krypto-Leitwährung Bitcoin würde die Chance auf eine anhaltende Trendbewegung deutlich steigern. Kommt es zu einem dynamischen Ausbruch der größten Kryptowährung, wird unser Anlageverhalten risikoaffiner werden und weitere Zukäufe stehen in der Folge auf dem Plan.

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC): Bitcoin notiert mit knapp 94.000 US-Dollar wieder im Bereich des Vormonatshochs. Die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs aus der andauernden Seitwärtsphase ist zuletzt wieder angestiegen. Zuletzt konnte die Krypto-Leitwährung seine gleitende Durchschnittslinien EMA20 und EMA50 im Tageschart zurückerobern – ein positives Signal. Ein Ausbruch gen Norden würde die Chance auf eine Trendfortsetzung gen Norden deutlich verbessern. Mögliche Kursziele wären 95.622 US-Dollar, 98.150 US-Dollar sowie die 200-Tagelinie (EMA200) bei 100.200 US-Dollar. Ein Rückfall unter die 91.700 US-Dollar dürfte hingegen zu einem Retest des Supports bei 89.877 US-Dollar führen. Eine anhaltende Schwäche an dieser Kursmarke könnte Bitcoin zurück bis an das Jahrestief bei 87.500 US-Dollar führen.

Bitcoin notiert mit knapp 94.000 US-Dollar wieder im Bereich des Vormonatshochs. Die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs aus der andauernden Seitwärtsphase ist zuletzt wieder angestiegen. Zuletzt konnte die Krypto-Leitwährung seine gleitende Durchschnittslinien EMA20 und EMA50 im Tageschart zurückerobern – ein positives Signal. Ein Ausbruch gen Norden würde die Chance auf eine Trendfortsetzung gen Norden deutlich verbessern. Mögliche Kursziele wären 95.622 US-Dollar, 98.150 US-Dollar sowie die 200-Tagelinie (EMA200) bei 100.200 US-Dollar. Ein Rückfall unter die 91.700 US-Dollar dürfte hingegen zu einem Retest des Supports bei 89.877 US-Dollar führen. Eine anhaltende Schwäche an dieser Kursmarke könnte Bitcoin zurück bis an das Jahrestief bei 87.500 US-Dollar führen. Ethereum (ETH): Der Ausbruch über die 50-Tagelinie hat das Chartbild weiter aufgehellt. Der Ether-Kurs stieg in der Folge auf 3.303 US-Dollar an. Stabilisiert sich Ethereum nun oberhalb der 3.140 US-Dollar, steigt die Chance auf einen Anstieg bis an die 200-Tagelinie bei 3.356 US-Dollar weiter an. Ein Ausbruch über diesen gleitenden Durchschnitt würde das Vormonatshoch bei 3.446 US-Dollar als Zielmarke in den Fokus rücken. Erst bei einem nachhaltigen Sprung über diesen Resist wäre eine Folgebewegung in Richtung 3.600 US-Dollar vorstellbar. Dreht der Kurs hingegen erneut gen Süden um und gibt die EMA50 abermals auf, könnte der Kurs bis an die EMA20 bei 3.066 US-Dollar zurückfallen. Das maximale Kursziel auf der Unterseite für die nächsten sieben Tage ist bei 2.974 US-Dollar zu sehen.

Der Ausbruch über die 50-Tagelinie hat das Chartbild weiter aufgehellt. Der Ether-Kurs stieg in der Folge auf 3.303 US-Dollar an. Stabilisiert sich Ethereum nun oberhalb der 3.140 US-Dollar, steigt die Chance auf einen Anstieg bis an die 200-Tagelinie bei 3.356 US-Dollar weiter an. Ein Ausbruch über diesen gleitenden Durchschnitt würde das Vormonatshoch bei 3.446 US-Dollar als Zielmarke in den Fokus rücken. Erst bei einem nachhaltigen Sprung über diesen Resist wäre eine Folgebewegung in Richtung 3.600 US-Dollar vorstellbar. Dreht der Kurs hingegen erneut gen Süden um und gibt die EMA50 abermals auf, könnte der Kurs bis an die EMA20 bei 3.066 US-Dollar zurückfallen. Das maximale Kursziel auf der Unterseite für die nächsten sieben Tage ist bei 2.974 US-Dollar zu sehen. Solana (SOL): Solana kann den Abwärtstrend vorerst ebenfalls negieren und die gleitenden Durchschnittslinien EMA20 und EMA50 auf Tagesbasis zurückerobern. Solange sich der Kurs nun oberhalb der 136 US-Dollar stabilisieren kann, ist ein Retest der Vormonatshochs um 145 US-Dollar einzuplanen. Ein Ausbruch über dieses Resistlevel würde weiteres Kurspotential in Richtung 153 US-Dollar freisetzen. Maximal wäre sogar ein Anstieg bis an die 200-Tagelinie bei 162 US-Dollar vorstellbar. Eine Aufgabe des Kreuzsupports aus horizontaler Unterstützung und EMA50 bei 136 US-Dollar dürfte den SOL-Kurs hingegen zurück in Richtung 130 US-Dollar zurückkommen lassen. Zeigt sich Solana auch hier schwach, käme die Zone um 124 US-Dollar wieder in den Fokus.

Solana kann den Abwärtstrend vorerst ebenfalls negieren und die gleitenden Durchschnittslinien EMA20 und EMA50 auf Tagesbasis zurückerobern. Solange sich der Kurs nun oberhalb der 136 US-Dollar stabilisieren kann, ist ein Retest der Vormonatshochs um 145 US-Dollar einzuplanen. Ein Ausbruch über dieses Resistlevel würde weiteres Kurspotential in Richtung 153 US-Dollar freisetzen. Maximal wäre sogar ein Anstieg bis an die 200-Tagelinie bei 162 US-Dollar vorstellbar. Eine Aufgabe des Kreuzsupports aus horizontaler Unterstützung und EMA50 bei 136 US-Dollar dürfte den SOL-Kurs hingegen zurück in Richtung 130 US-Dollar zurückkommen lassen. Zeigt sich Solana auch hier schwach, käme die Zone um 124 US-Dollar wieder in den Fokus. Aave (AAVE): Aave musste in Vorwochen deutlich Federn lassen und viel in der Spitze bis an sein Verlaufstief aus dem November bei 147 US-Dollar zurück. Damit gab das DeFi-Projekt sämtliche Kursgewinne zuletzt wieder ab. Ausgehend von diesem Chartniveau erholte sich der Kurs zwar zurück auf aktuell 170 US-Dollar, scheiterte jedoch bislang an seiner 50-Tagelinie. Erst ein Sprung über diese gleitende Durchschnittslinie bei 177 US-Dollar würde weiteres Anstiegspotential in Richtung 187 US-Dollar sowie maximal 200 US-Dollar eröffnen. Rutscht der Kurs hingegen weiter gen Süden ab, droht ein Retest der EMA20 bei 163 US-Dollar. Sollte diese Marke erneut aufgegeben werden, würde sich die Korrektur in Richtung 156 US-Dollar ausweiten.

Aave musste in Vorwochen deutlich Federn lassen und viel in der Spitze bis an sein Verlaufstief aus dem November bei 147 US-Dollar zurück. Damit gab das DeFi-Projekt sämtliche Kursgewinne zuletzt wieder ab. Ausgehend von diesem Chartniveau erholte sich der Kurs zwar zurück auf aktuell 170 US-Dollar, scheiterte jedoch bislang an seiner 50-Tagelinie. Erst ein Sprung über diese gleitende Durchschnittslinie bei 177 US-Dollar würde weiteres Anstiegspotential in Richtung 187 US-Dollar sowie maximal 200 US-Dollar eröffnen. Rutscht der Kurs hingegen weiter gen Süden ab, droht ein Retest der EMA20 bei 163 US-Dollar. Sollte diese Marke erneut aufgegeben werden, würde sich die Korrektur in Richtung 156 US-Dollar ausweiten. Binance Coin (BNB): Der BNB-Kurs konnte die 200-Tagelinie zuletzt wieder zurückerobern. Jedoch scheiterte der Kurs bislang an den Vormonatshochs um 920 US-Dollar. Sollte der Binance Coin diesen Resist sprengen können, ergäbe sich weiteres Kurspotenzial in Richtung 950 US-Dollar. Oberhalb dieses Widerstands wäre Platz bis 990 US-Dollar. Dreht der Kurs hingegen erneut gen Süden ab und fällt unter die EMA200 bei 878 US-Dollar zurück, droht ein Abverkauf in Richtung 825 US-Dollar.

Der BNB-Kurs konnte die 200-Tagelinie zuletzt wieder zurückerobern. Jedoch scheiterte der Kurs bislang an den Vormonatshochs um 920 US-Dollar. Sollte der Binance Coin diesen Resist sprengen können, ergäbe sich weiteres Kurspotenzial in Richtung 950 US-Dollar. Oberhalb dieses Widerstands wäre Platz bis 990 US-Dollar. Dreht der Kurs hingegen erneut gen Süden ab und fällt unter die EMA200 bei 878 US-Dollar zurück, droht ein Abverkauf in Richtung 825 US-Dollar. Zcash (ZEC): Der Kurs des Privacy-Coins Zcash tendiert in den letzten 10 Tagen seitwärts in einer Range zwischen 480 US-Dollar und 558 US-Dollar. Ein bullisher Ausbruch auf der Oberseite würde die Marke von 600 US-Dollar als Ziel aktivieren. Ein Rückfall unter das Jahrestief könnte den Kurs hingegen zurück in Richtung 450 US-Dollar drücken. Findet der ZEC-Kurs hier keinen Halt, käme der horizontale Support bei 416 US-Dollar wieder in den Fokus.

Der Kurs des Privacy-Coins Zcash tendiert in den letzten 10 Tagen seitwärts in einer Range zwischen 480 US-Dollar und 558 US-Dollar. Ein bullisher Ausbruch auf der Oberseite würde die Marke von 600 US-Dollar als Ziel aktivieren. Ein Rückfall unter das Jahrestief könnte den Kurs hingegen zurück in Richtung 450 US-Dollar drücken. Findet der ZEC-Kurs hier keinen Halt, käme der horizontale Support bei 416 US-Dollar wieder in den Fokus. Virutals Protocol (VIRTUAL): Der Kurs des AI-Agents Virtuals Protocol legte seit Jahresbeginn deutlich im Wert zu. Bislang scheiterte er jedoch bei der nachhaltigen Rückeroberung der 200-Tagelinie um 1,10 US-Dollar. Wird dieser gleitende Durchschnitt dynamisch überwunden, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Trendfolgebewegung über die 1,17 US-Dollar in Richtung 1,45 US-Dollar weiter an. Ein Rückfall unter die 1,00 US-Dollar könnte den VIRTUAL-Kurs hingegen zurück bis an die 0,90 US-Dollar zurückkommen lassen. Zeigt sich der Kurs hier schwach, wäre sogar ein Retest des Ausbruchslevels bei 0,76 US-Dollar vorstellbar.

Der Kurs des AI-Agents Virtuals Protocol legte seit Jahresbeginn deutlich im Wert zu. Bislang scheiterte er jedoch bei der nachhaltigen Rückeroberung der 200-Tagelinie um 1,10 US-Dollar. Wird dieser gleitende Durchschnitt dynamisch überwunden, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Trendfolgebewegung über die 1,17 US-Dollar in Richtung 1,45 US-Dollar weiter an. Ein Rückfall unter die 1,00 US-Dollar könnte den VIRTUAL-Kurs hingegen zurück bis an die 0,90 US-Dollar zurückkommen lassen. Zeigt sich der Kurs hier schwach, wäre sogar ein Retest des Ausbruchslevels bei 0,76 US-Dollar vorstellbar. Tether (USDT): Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines Wertverlusts.

Unsere aktuelle Strategie

Bevor weitere Zukäufe getätigt werden könnten, warten dir die wichtigen Daten vom US-Arbeitsmarkt in der zweiten Wochenhälfte sowie einen möglichen bullishen Ausbruch der Krypto-Leitwährung Bitcoin ab. Ein bullishes Indiz wären zudem anhaltende Zuflüsse in die Spot ETFs bei Bitcoin und Ethereum. Wir bleiben daher bei unserer risikoaversen Haltung und planen weitere Zukäufe erst bei einer Bestätigung der jüngsten bullishen Marktentwicklung.

Das erwartet uns diese Handelswoche

In dieser Woche schauen Anleger auf die neusten Einkaufsmanagerindizes sowie Daten vom US-Arbeitsmarkt.

Empfohlenes Video Bitcoin & Altcoins: Risk-On Modus oder Bullenfalle?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

