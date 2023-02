Exchange Traded Products (ETPs) sind Investmentvehikel, bei denen Anleger zwar von den Kursverläufen profitieren können, die Assets jedoch nicht besitzen müssen. Damit sind sie vor allem für Investoren aus dem klassischen Investmentbereich geeignet oder auch für Menschen, die sich wenig Gedanken um Wallets und Private Keys machen wollen. Einige der beliebtesten Anbieter haben wir einmal genauer unter die Lupe genommen.

ETC Group

Die ETC Group bietet Exchange Traded Notes (ETNs) auf Kryptowährungen an. Mit einer Gebühr von 1,49 spielt der Anbieter dabei im unteren Mittelfeld mit. Auch das Angebot kann sich sehen lassen. Mit insgesamt 14 Kryptowährungen bekommen Anlegende hier eine angenehme Auswahl an Assets, in die sie via Krypto-ETN investieren können.

21Shares: Krypto-ETPs aus der Schweiz

21Shares kann vor allem in puncto Produktportfolio punkten. Mit insgesamt 39 Krypto-ETPs schlägt der Anbieter aus der Schweiz den ein oder anderen Kandidaten der Konkurrenz. Hervorzuheben sind hier Produkte wie der Bitcoin Suisse Index ETP, der Crypto Mid-Cap Index ETP und der Krypto Basket Index ETP. Denn mit diesen Produkten ist es möglich, in ganze Krypto-Körbe zu investieren und sein Portfolio damit zu diversifizieren.

VanEck: Tradition meets Krypto

Auch das klassische Investmenthaus VanEck lässt es sich indessen nicht nehmen, Krypto-ETPs anzubieten. Mit einer Gebühr von 1,5 Prozent zählt VanEck eindeutig zu den kostengünstigen Anbietern. Auch hier finden Investoren Krypto-ETNs, mit denen sie in mehrere Kryptowährungen zugleich investieren können.

Sygnum Bank AG

Und nochmal führt uns die Krypto-ETP-Reise in die Schweiz. Die Sygnum Bank AG bietet ein übersichtliches Produktportfolio, bei dem Anleger sich schnell zurechtfinden dürften. Benutzerfreundlichkeit und Support werden hier großgeschrieben. Mit einer Management-Gebühr von 2,5 Prozent zählt sie allerdings nicht zu den günstigsten Krypto-ETP-Anbietern

