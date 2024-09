Bei den regulierten Anlageprodukten mit digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin und Ether könnte sich nun eine Trendwende eingeleitet haben: Nach der längsten Negativserie seit Launch des Bitcoin-Spot-ETFs wies die vergangene Woche wieder eine positive Bilanz auf. Ist das das Ende der Verkaufswelle bei Krypto-ETFs und -ETPs oder nur ein einmaliger Ausreißer?

Bei den Flüssen der regulierten Krypto-Investmentprodukte kam es zu einer Trendwende, Quelle: CoinShares

BTC und SOL hängen ETH ab

Im Vergleich der Kryptowährungen stand Bitcoin wenig überraschend im Mittelpunkt und verzeichnete Zuflüsse in Höhe von 436 Mio. US-Dollar, nachdem zuvor zehn Tage lang Abflüsse in Höhe von insgesamt 1,2 Mrd. US-Dollar zu verzeichnen waren. Auch die Ströme bei den Short-Bitcoin-Positionen kehrten sich um und verbuchten Abflüsse in Höhe von 8,5 Mio. US-Dollar – nach drei Wochen mit Zuflüssen in Folge.

Der Bitcoin-ETF von Fidelity stahl dabei den anderen Anbietern mit einem Plus von knapp 218 Mio. US-Dollar an Zuflüssen eindeutig die Show. Währenddessen kam es bei Grayscales Bitcoin Trust zu Abflüssen von rund 27 Mio. US-Dollar.

Ethereum hat dagegen weiterhin mit Herausforderungen zu kämpfen und verbuchte Abflüsse in Höhe von 19 Millionen US-Dollar. Die Blockchain leidet aufgrund der Fragmentierung der Liquidität und Verschiebung von Aktivitäten auf Layer-2-Plattformen unter Diskussionen rund um die zukünftige Profitabilität der Blockchain. Insbesondere das Dencun-Upgrade führte zu einem Einbruch des Ethereum-Umsatzes um 99 Prozent. Analog zu BTC kam es auch bei ETH insbesondere bei Grayscales Anlageprodukt zu Abflüssen (rund 50 Mio. US-Dollar).

Solana dagegen konnte mit Zuflüssen in Höhe von 3,8 Mio. US-Dollar die vierte Woche in Folge eine positive Bilanz ziehen. Diese Zahl ist außerdem vor dem Hintergrund eines noch nicht existierenden Solana-ETFs und der damit einhergehenden erhöhten Komplexität eines SOL-Kaufs für institutionelle Anleger zu betrachten.

USA dominiert den börsengehandelten Krypto-Markt

Im Ländervergleich sieht es wie folgt aus: Die USA verzeichneten Zuflüsse in Höhe von insgesamt 416 Mio. US-Dollar. Auch die Schweiz und Deutschland konnten mit 27,1 Mio. US-Dollar bzw. 10,6 Mio. US-Dollar bemerkenswerte Zuflüsse verbuchen. In Kanada kam es dagegen zu Abflüssen in Höhe von 18 Mio. US-Dollar.

Der Ländervergleich verdeutlicht die Dominanz der USA bei den regulierten Krypto-Investmentprodukten, Quelle: CoinShares

Der Überblick über die aktuellen Flüsse in börsengehandelte Investmentvehikel für Bitcoin, Ethereum und Co. in den verschiedenen Ländern verdeutlicht auch die Auswirkungen der Spot-BTC- und -ETH-ETFs: eine Dominanz der USA bei den institutionellen Krypto-Flüssen, welche selbst die von traditionellen Asset-Klassen noch übersteigt. Nach dem Seeding und der Auflegung mehrerer neuer ETFs in den USA konnten mit Zuflüssen von 105 Mio. US-Dollar auch Blockchain-Aktien profitieren.

Entwicklung abhängig von Fed-Zinsentscheid

Das Handelsvolumen bei diesen Anlageprodukten blieb mit acht Mrd. US-Dollar unverändert und lag damit deutlich unter dem bisherigen Jahresdurchschnitt von 14,2 Mrd. US-Dollar. Dies kann als Hinweis auf die zurückhaltende Haltung der Marktakteure vor dem Zinsentscheid der Federal Reserve am 18. September gesehen werden.

Manche Analysten sind der Ansicht, dass der Anstieg der Zuflüsse gegen Ende der Woche auf die Verschiebung der Markterwartungen für eine mögliche Zinssenkung um 50 anstelle von nur 25 Basispunkte zurückzuführen ist. Die Leitzinsentscheidung der Federal Reserve dürfte wohl einen starken Einfluss auf die weitere Entwicklung bei den Krypto-Asset-Flüssen und die Kursentwicklung der Kryptowährungen haben. Welche Wirtschaftsdaten die Kurse in dieser Woche noch beeinflussen könnten, lest ihr hier: Das wird für Bitcoin und Krypto in dieser Woche wichtig.